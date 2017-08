Fenomenalna ljetna priča šestog po redu New Wave Hadžići Fest-a je izvrsnim finalnim koncertom održanim u subotu 05.08. došla je do svog kraja.

Ovogodišnji sadržaji okupili su umjetnike raznih profila. U šumskom ambijentu hadžićkog izletišta Brezovača, veliki broj likovnih umjetnika je pred brojnom publikom kreirao svoje vizije pod okriljem New Wave Graffiti Fest-a, dok su oni koji se radije izražavaju tijelom i pokretom imali svoj kutak za vrijeme Hip Hop Dance Fest-a.



U takmičarskom dijelu Festivala učestvovalo je 27 prijavljenih bendova iz cijele regije, od kojih je 6 dobilo priliku da se predstavi cjelovečernjim koncertom. Na osnovu online glasanja u finale su dospjeli Starbridge i Lokomotiva, a mišljenje stučnog žirija (Almas Smajlović, Davor Ebner, Dubravko Đuričić, Jasmin Fajić i Jasmin Alađuz) dovelo je Lokomotivu do pobjede.



Sjajnim koncertom, svoj obol festivalu dale su i legendarne Divlje jagode, a Zele Lipovača je pobjednicima dodijelio specijalnu nagradu, statutu AMUS-a i novčanu nagradu od 1000KM.



Članovi Lokomotive imat će priliku sljedeći singl snimati u vrhunskim studijima Muzičke produkcije BHRT-a.



Zbog čovjeka koji je za čudo od muzike neumorno radio, koji muziku nije svirao nego je živo, i zbog njegove nevjerovatne energije koja je trajno utkana u temelje New Wave Hadžići Music Fest-a, organizatori su ustanovili priznanje koje nosi ime prerano preminulog Denisa Čabrića i koje se dodjeljuje za doprinos razvoju Festivala i doprinos razvoju muzičke kulture, a ovogodišnji dobitnici su gospodin Hamdo Ejubović (načelnik opštine Hadžići) i Dubravko Đuričić (grupa Republika HR). I jedan i drugi se izdvajaju po tome što su prepoznali vrijednost ovog Festivala i svojim radom, ali i emotivnom podrškom, doprinose njegovom cvjetanju i etabliranju u svijetu muzičkih dešavanja koja ne biste smjeli propustiti.