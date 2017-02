Kraljica soula Aretha Franklin odlazi u penziju kako bi više vremena provodila s porodicom

Legendarna Aretha Franklin odlučila se povući iz muzike kako bi imala više vremena za unučad. Prije nego što napusti muzičku scenu snimit će album sa Steviejem Wonderom.

Aretha Franklin (Foto: EPA)

Legendarna Aretha Franklin odlučila se povući iz muzike kako bi imala više vremena za unučad. Prije nego što napusti muzičku scenu snimit će album sa Steviejem Wonderom.

"Moram vam reći, ove godine idem u penziju", kazala je 74-godišnja kraljica soula za Detroit TV, dodajući da je uzbuđena zbog svojih planova.



Aretha je bez sumnje jedan od najposebnijih glasova u popularnoj muzici. Poznata je po brojnim hitovima među kojima su i pjesme "Respect" i "Dr. Feelgood". Nastupa od 19. godine, a posljednjih nekoliko godina se borila sa zdravstvenim problemima.



Prije 7 godina bila je prinuđena da karijeru neko vrijeme ostavi po strani jer je bila podvrgnuta operaciji nakon koje je usporila sa nastupima.



"Jako sam zadovoljna svojom karijerom. Bit ću dostupna za neke posebne stvari i to što idem u penziju ne znači da su otići bilo gdje, sjediti i ne raditi ništa", kazala je Aretha.



Aretha Franklin ima više od 20 singlova koji su bili prvi na muzičkim listama u SAD-u, ona je prva žena koja je primljena u Rock and Roll Hall of Fame, osam godina uzastopno je dobijala Grammy za najbolju R&B vokalnu izvedbu, a George W. Bush 2005. godine joj je dodijelio Predsjedničku medalju slobode.