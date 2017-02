Jacques Houdek će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Ukrajini

Na 62. izdanju takmičenja za najbolju pjesmu Starog kontinenta Hrvatsku će predstavljati Jacques Houdek, a prema dosadašnjim izjavama pjevat će svoju autorsku pjesmu.

Jacques Houdek

Nakon sedam pokušaja da dođe do natjecanja, Jacques Houdek će konačno pjevati za Hrvatsku u maju u Ukrajini. Jacques je na Dori debitirao 2002. pjesmom "Čarolija" i tako počeo svoj put ka Eurosongu.



"Čarolija" Jacquesu nije osigurala pobjedu i te godine je Hrvatsku predstavljala Vesna Pisarović. Ipak, to ga nije obeshrabrilo pa se naredne godine predstavio pjesmom "Na krilima ljubavi" i došao do petog mjesta. Nešto bolji, ali nedovoljan plasman ostvario je 2004. pjesmom "Nema razloga", a isto se dogodilo i sljedeće godine s pjesmom "Nepobjediva".



Nadao se da će pjesmom "Umrijeti s osmijehom" napokon pobijediti, ali te godine na Eurosong je otišla Severina sa "Štiklom". Nakon četverogodišnje pauze Jacques se 2011. vratio na Doru pjesmom "Molitva". Pobjedu je odnijela Daria Kinzer, a on se naljutio jer je tvrdio da je manipulirano glasovima gledalaca i demonstrativno napustio pozornicu. To je bilo Jacquesovo posljednje takmičenje na Dori.



S obzirom na to da se Hrvatska posljednjih nekoliko godina nije uspjela plasirati u finale, HRT je odlučio da se Hrvatska neće takmičiti na Eurosongu 2014. i 2015. godine. Na takmičenju je ponovo učestvovala 2016. i plasirala se u finale Eurosonga.



Te godine Hrvatsku je u Stockholmu predstavljala pobjednica prve sezone showa "The Voice" Nina Kraljić, kojoj je Jacques bio mentor, ali na kraju je završila na 23. mjestu.



Iako Hrvatska ima predstavnika, upitno je hoće li se takmičenje uopće održati s obzirom na to da je cijeli ukrajinski organizacijski tim dao ostavku.