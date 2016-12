Već drugu godinu zaredom velikim koncertnim spektaklom obilježit će se druga godišnjica smrti jednog od najvećih kantautora i muzičara u regiji Kemala Montena.

Koncert "Prijatelji i Kemo - Hiljade pahulja bijelih", nazvan po jednoj od Kemalovih vječnih melodija, očekuje nas u utorak, 17. januara 2017. godine, u KD Vatroslav Lisinski u 20 sati.



Tereza Kesovija, Gabi Novak, Goran Karan, Boris Novković, Halid Bešlić, Hanka Paldum, Helena Blagne, Ibrica Jusić, The Frajle, Jasna Gospić, Matija Dedić, Željko Bebek, Neda Ukraden, Paula Jusić, Teška industrija, Željko Samardžić, Amir Kazić Leo i Dražen Žerić Žera izvođači su koji će zapjevati antologijske pjesme sarajevskog kantautora na velikom koncertu u organizaciji Udruge Kemal Monteno.



"Kemo nas je puno prerano napustio, ali nam je ostavio u zalog veliki opus svojih prekrasnih muzičkih djela. Kako smo dugogodišnji porodični prijatelji i saradnici, ideja o udruzi se rodila vrlo brzo nakon Kemine smrti i u dogovoru s njegovom porodicom željeli smo, na ovaj način, zaštiti njegov lik i djelo. Naš prvi projekt bio je koncertni spektakl 19.01.2016. kad smo obilježili prvu godišnjicu smrti Kemala Montena, veliki koncert u KD Vatroslav Lisinski na kojem je sudjelovao impozantan broj umjetnika iz cijele regije, Keminih kolega i prijatelja. Koncert pun emocija o kojem se još uvijek priča, motivirao nas je da nastavimo tu priču u nadi da ovaj koncert postane i tradicionalno druženje kolega i prijatelja Kemala Montena. I ove se godine veliki broj eminentnih muzičara odazvao našem pozivu i sudjelovanju na koncertu. Ovim putem želim se zahvaliti svima što su bez razmišljanja i punog srca prihvatili naš poziv da svi zajedno odamo počast ovom velikom umjetniku“ – izjavila je Paula Jusić, ispred Udruge Kemal Monteno.



"Napiši jednu ljubavnu", "Dušo moja", "Jedne noći u decembru" i "Nije htjela" samo su neke od pjesama koje smo godinama rado pjevali s Kemom, a koje će i 17.01.2017. interpretirati njegovi brojni prijatelji i kolege umjetnici, s kojima je često dijelio pozornicu i koje je rado pozivao kao goste na svoje koncerte.



"Nažalost izgubili smo i Kemu i Arsena, dva autora i dva prijatelja. Prvi koncert bio je za mene jako emotivan i poseban. I ovaj drugi koncert biti će jedna divna muzička čarolija, a sretna sam da ću moći dati i svoj djelić i izvesti pjesme koje je Kemo napisao za mene. Iako su obojica otišli prerano, ja ih osjećam tu, Kemu kako mi dolazi i zvoni, popije kaficu. Drago mi je da ćemo se okupiti svi zajedno i odati poštovanje takvom umjetniku", izjavila je umjetnica Gabi Novak.



Teško bi bilo zamisliti druženje uz najljepše Kemalove pjesme bez njegove velike prijateljice Tereze Kesovije koja se prisjetila zajedničkih trenutaka i uspomena koje je vežu uz Kemu.



"Svaki naš sastanak bio je toliko prepun ljubavi i on je bio i bit će zauvijek naš Kemica. Isijavao je dragošću, a te njegove plave oči uvijek su bile pune ljubavi. Ljudi poput njega i Arsena žive i dalje jer ako ste nekoga voljeli i nosili ga u srcu – to srce je i dalje živo, a u njemu su i oni i bit će zauvijek", izjavila umjetnica Tereza Kesovija.



Ivica Propadalo, koji je ujedno i scenograf ovog koncerta i grupa Teška industrija, nastupit će s dvije pjesme: "Keme, pa i Arsena, više nema s nama, ali uvijek se nasmiješim kada ih se sjetim jer me za njih veže puno lijepih uspomena i simpatičnih trenutaka. Iznimna mi je čast što ćemo nastupiti u društvu ovako velikih umjetnika i da ćemo se još jednom prisjetiti našeg Keme".



Porodica Kemala Montena je trenutno u Sarajevu, a izuzetno su počašćeni što se toliki broj Keminih prijatelja i saradnika odazvao prošlogodišnjem pozivu i što će svi zajedno i 17. januara 2017. godine oživjeti uspomenu na ovog neprežaljenog glazbenog velikana.



Muzički producent Nikša Bratoš čiji će orkestar kao i na prvom koncertu pratiti sve izvođače na sceni bio je Kemin dugogodišnji saradnik, a iznimno se veseli skorom koncertu u Zagrebu: "U zadnjih 30 godina na ovim područjima su propale mnoge države, propalo je puno valuta koje više ne vrijede, ljudima su nestale kuće i njihove stvari. Jedino što je zadržalo vrijednost svih ovih godina su 'Dušo moja', 'Nije htjela', 'Moderato cantabile', 'Kuća pored mora' i to ne gubi na vrijednosti nikada. Oni koji su zaslužni za stvaranje takvih vrijednosti zaslužuju da im se oda ovakva počast možda i češće nego jednom godišnje".