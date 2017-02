Apsolutna pobjednica 59. dodjele Grammy nagrada, koja je održana sinoć u Microsoft Theateru u Los Angelesu, je britanska muzička diva Adele koja je slavila u čak pet kategorija.

Apsolutna pobjednica 59. dodjele Grammy nagrada, koja je održana sinoć u Microsoft Theateru u Los Angelesu, je britanska muzička diva Adele koja je slavila u čak pet kategorija.

Adele je osvojila nagradu za najbolji album, najbolju pjesmu, najbolji snimak, najbolju pop izvedbu i najbolji pop album.



Njena glavna rivalka bila je Beyonce, a iako je imala čak devet nominacija osvojila je samo dvije nagrade i to za najbolji video spot i za album "Lemonade" u kategoriji najbolji urbani savremeni album. Ipak, Beyonce je plijenila najviše pažnje zbog toga što se prvi put pojavila u javnosti od kada je otkrila kako je u drugom stanju i kako nosi blizance.



Beyonce je na dodjeli Grammy nagrada izvela pjesmu "Love Drought", a emotivni govor posvetila je nerođenim blizancima.



Adele je navodno odbila Grammy nagradu za najbolji album, kazavši da je Beyonce više zaslužuje.



"Ne mogu prihvatiti ovu nagradu. Veoma sam zahvalna, ali Beyonce je umjetnica mog života", rekla je Adele.



Još uvijek nije jasno da li je Adele oficijelno odbila Grammy nagradu. Ukoliko jeste, bit će druga osoba u historiji koja je odbila Grammy. Sinead O'Connor je 1990. godine odbila Grammy nagradu za najbolji alternativni album uz obrazloženje da je "ceremonija previše komercijalna".



Bez obzira na ishod, Adele ostaje najveća pobjednica.



Najboljim debitantom proglašen je Chance The Rapper.



"Znam da ljudi misle da nezavisnost znači da učinite nešto sami, ali nezavisnost je sloboda", rekao je Rapper.



Nekoliko umjetnika, uključujući Franka Oceana i Kanye Westa, odlučili su preskočiti ovogodišnju ceremoniju.



Muzička ikona David Bowie osvojio je nagradu u svakoj od pet kategorija za koje je bio nominovan.



U revijalnom dijelu nastupili su i Adele, Demi Lovato, John Legend, Bruno Mars, Alicia Keys, Katy Perry i The Weekend. U ulozi prezentera, među ostalima, našli su se i Kelly Clarkson, Jason Derulo, Celine Dion, Jennifer Lopez, Ryan Seacrest i John Travolta.



Grammy, ustanovljen 1959. godine, godišnja je nagrada za izuzetne doprinose u muzici i diskografiji, koju dodjeljuje američka Akademija za diskografsku umjetnost i nauku (NARAS).