Veliko regionalno EXIT Ljeto ljubavi okupilo je ove godine 350.000 ljudi iz više od 90 zemalja svijeta na čak četiri uzastopna festivala i svi oni su nominovani za najbolje u svojoj kategoriji na predstojećim Evropskim festivalskim nagradama.

EXIT festival je devetu godinu zaredom nominovan u glavnoj kategoriji za "Najbolji veliki evropski festival" dok su Sea Dance i Sea Star postali konkurenti za "Najbolji festival do 40.000 posjetilaca" u kategoriji u kojoj je Sea Dance trijumfovao 2015. godine i od tada je uvijek u među prvih deset.Sea Star je ujedno nominovan i u kategoriji "Najbolji novi festival", dok se Revolution iz Temišvara već treću godinu takmiči za titulu "Najbolji mali festival". Nakon što je "nježni džin" osvojio naša srca na Petrovaradinu i ponio titulu najprodavanijeg debitantskog albuma decenije, Rag'n'Bone Man nominovan je i za najboljeg novog izvođača na evropskoj festivalskoj sceni u 2017. godini.Glasanje za Evropske festivalske nagrade počelo je jučee i trajat će do 30. novembra, a svi koji glasaju automatski učestvuju u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti VIP ulaznice za festivale koji osvoje ovogodišnje festivalske "Oskare". Glasa se putem ovog linka izborom za EXIT u kategoriji "Best Major Festival", za Sea Dance ili Sea Star festival u kategoriji "Best Medium-Sized Festival", za Sea Star kao "Best New Festival" te za Revolution u "Best Small Festival" kategoriji.Ovom prilikom EXIT je objavio i ovogodišnji zvanični "aftermovie", svojevrsno video premotavanje uzbudljivih trenutaka na Petrovaradinskoj tvrđavi koju su ove godine pohodili Kilersi, Liam Gallagher, Years & Years, Jason Derulo, Roisin Murphy, Rag'n'Bone Man, Hardwell, Alan Walker, Nina Kraviz, Solomun, Dixon, Paul Kalkbrenner, Jeff Mills, Jake Bugg, Jesus and Mary Chain, Noisia, The Damned, Lost Frequencies, Princess Nokia, Arkona, Discharge, Red Axes, Dax J i brojni drugi.EXIT festival je u konkurenciji sa ostalim vodećim evropskim festivalima kao što su Lollapalooza, Rock Werchter, Tomorrowland, Lowlands, Wacken i drugi. Sea Dance i Sea Star će se za titulu najboljeg festivala do 40.000 posjetilaca dnevno, takmičiti sa festivalima kao što su Balaton, Melt!, Pohoda, Extrema Outdoor, INmusic ili Repeerbahn, dok je Sea Star u trci za najbolji novi festival zajedno sa čak 12 novih festivala u Evropi, različitih formata i kategorija. Revolution se za titulu najboljeg malog festivala takmiči sa festivalima kao što su Snowbombing ili zimski Wacken. Pored glasova stručnog žirija, koji čine istaknuti pojedinci u muzičkoj industriji, glasovi publike širom svijeta odlučit će o finalnom plasmanu ovogodišnjih kandidata. Pobjednici će biti proglašeni na ceremoniji dodjele nagrada na otvaranju festivala Eurosonic Noorderslag u Groningenu u Holandiji 17. januara 2018. godine.EXIT je ovu nagradu osvojio 2013. godine, dok je Sea Dance svog prvog festivalskog "Oskara" dobio 2014. godine. EXIT, Sea Star, Sea Dance i Revolution su nominovani za još jednu prestižnu festivalsku nagradu "UK Festival Awards", koja se dodeljuje za najbolje britanske festivale, a gdje su u konkurenciji u kategoriji najboljeg festivala izvan Velike Britanije.