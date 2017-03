Dugo očekivani nastup benda "Kiša metaka" premijerno na Mostar Summer Festu

"Kiša metaka nema kompromisa ni cenzure, a tamo gdje dođu dostave ubojite tekstove, masne beatove i neograničenu zezanciju. To je bend za koji se s razlogom traži karta više", tekst je koji ćete naći u opisu ovog splitskog benda, a organizatori Mostar Summer Festa kažu kako su poslušali fanove koji već godinama traže njihov nastup u Mostaru.

Organizatori Mostar Summer Festa ističu kako na društvenim mrežama komuniciraju s fanovima te da im je važno poslušati njihove želje. S obzirom na to da su već mnogo puta zahtijevali nastup Kiše metaka ove godine su im to omogućili.





"Još od samih početaka Festa, cilj nam je na našem stageu okupiti imena iz regije. Stoga nam je posebno drago što će ove godine na Mostar Summer Festu nastupiti i bend 'Clockwork Psycho' koji nam stiže iz Slovenije. Širimo granice Festa i nadamo se da ćemo narednih godina, pored odličnih domaćih izvođača, imati i sve veći broj bendova iz inostranstva koji garantiraju sjajnu zabavu uz kvalitetnu muziku", zadovoljno ističu organizatori.



Otkrivaju i kako će na ovogodišnjem Festu ugostiti više od 20 različitih izvođača koji nastupaju na dva stagea, a ulaznice po promo cijeni od 15 KM su još kratko vremena dostupne na kupikartu.ba.



Kako se bliže datumi održavanja, 30.6. i 1.7., organizatori će objavljivati sve više zanimljivih informacija o izvođačima, chill out zoni i dodatnom sadržaju koji vas očekuje u industrijskoj zoni grada Mostara, stoga ih svakako pratite na društvenim mrežama.