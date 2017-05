Celine Dion zasjenila je sve na na dodjeli Billboard Music Awards. Obilježila je 20 godina hita "My Heart Will Go On" te je svojom izvedbom ostavila bez daha mnogobrojnu publiku.

