"Muška perspektiva" u Sarajevu: Dva komičara, jedan sportski tip, a drugi prikovan za kauč

Nakon što je u decembru izvedena predstava Ladies stand up show, u Sarajevo premijerno dolazi predstava "Muška perspektiva" Studio Smijeha koja obećava dobru zabavu.

Nikola i Tin

Studio Smijeha iz Zagreba ponovo organizira terapiju smijehom za Sarajevsku publiku i to 15.02. u 20.30 h u kinu Meeting Point.



Riječ je o dva fenomenalna predstavnika stand up scene. Tin Sedlar dolazi iz Zagreba, a Nikola Silić iz Beograda, dotaknut će se odnosa ta dva grada i svojom muškom prespektivom na svijet oko njih. Cijena ulaznica za predstavu je 15 KM, a za studente 12 KM i možete ih kupiti na blagajni kina.



Tin Sedlar kaže da je posudio stas 7. patuljku u crtiću "Snjeguljica i 7 patuljaka", boji se svega što je više od 168 cm, voli sve što vole mali. Hobiji su mu nogomet i pokazivanje osobne na ulazu u noćne klubove. Diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i radi kao pedagog u osnovnoj školi.



Nikola Silić je borac protiv ljudske gluposti od kako je saznao da ljudi zovu vidovnjake, izbjegavaju crne mačke, kunu se u horoskop, misle da fudbal nije namješten i ponavljaju svima omiljenu narodnu “Da, moj (član šire familije) je bio (zanimanje), ja sam samim tim stručnjak na tu temu”.



U razgovoru za Klix.ba, Tin i Nikola otkrili su pojedinosti svoga sarajevskog nastupa, pojedinosti svoga karaktera i tačaka koje ih spajaju u zajedničkoj ljubavi prema stand up komediji.



Tin i Nikola. Da li postoje i dva različita smisla za humor, različit pristup komediji? Ili je razlika čisto na osobnom nivou? Kako se se ta razlika uopće prepoznaje?



Nikola: Svaki komičar ima svoj stil, koji je proistekao iz njegovog ili njenog ličnog životnog iskustva. Kao što ne postoje dvije iste osobe na svijetu tako ne postoje dva ista komičara na svetu. I po forama, i po stilu izvođenja.



Tin: Naravno da svaki komičar ima svoj stil i po tome se razlikujemo, a s obzirom da smo iz različitih država, naša najveća razlika je u načinu govora i naglasku.



Da li se publika razlikuje u Zagrebu i Beogradu? Da li možete prodati istu šalu u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Ljubljani, Podgorici...?



Nikola: Što se standupa tiče, publiku nikada ne definiše geografsko poreklo, već od raspoloženja i želja za dobrim provodom koju donesu sa sobom. To važi i u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu a najvjerovatnije i u Kuala Lampuru. Svi žele da se smiju, mi smo tu da pomognemo.



Na našu sreću, ili žalost, na Balkanu korumpirani političar u jednoj državi ima svog pandana i u ostalima, kukanje o ljubavi, kreditima, platama, krizi, politici nije nikome strano od Vardara pa do Triglava. Osim ako baš baš nemaš foru o nekoj lokalnoj ličnosti ili lokaciji, nju onda prosto ne izvedeš. Ostatak je svima shvatljiv.



Tin: Postoje univerzalne fore koje nije potrebno mijenjati zbog različtih država, a negdje je potrebno samo prilagoditi dijelove fora ukoliko se radi o specifičnim mjestima koja postoje npr. samo kod nas (fakulteti, kvartovi i slično).



Gdje su dodirne tačke u vašim nastupima koje su u konačnici stvorile zajedničku predstavu u Sarajevu?



Nikola: Tin voli fudbal, ja volim da ne pratim fudbal, on je sporstki tip, ja ne mrdam sa kauča, on je mlad, lijep mršav i nizak, ja sam mlad, lijep, mršav i malo viši od njega. Mislim da se suprotnosti privlače.



Tin: Neka tekmatika koja će dominirati su muško-ženski odnosi. Budući da je dan ranije Valentinovo, mislim da je to idealna tema i tema u kojoj se svi mogu prepoznati.



Kako se očituje Vaša uloga u popularizaciji stand upa?



Nikola: Ja sam u organizaciji Standup.rs. Za predhodih sedam godina smo uspjeli i da započnemo i da značajno popularišemo stand up u Srbiji. Ali na kraju krajeva, publika je ta koja presuđuje, do sada ih nadam se nismo iznevjerili.



Tin: Na meni je da budem najbolji što mogu, da se trudim, da imam što više nastupa, da promoviram stand up komediju i najbitnije - da uživam u tome.