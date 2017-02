Mlada Brčanka Nada Stjepanović imala je 18 godina kada je napustila svoj grad i preselila se u New York kako bi nastavila školovanje i potražila šansu za bolji život. Proglašena je studenticom godine na The City College of New York i polako ostvaruje svoj san radeći na Filmskoj akademiji u New Yorku.

