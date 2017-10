Za predstavu "Audicija" u Zagrebu se traži karta više, igrat će se dva puta

Zbog velikog interesa za predstavu "Audicija" koja će u Zagrebu biti održana 28. oktobra, otvoren još jedan datum – 29. oktobar.

Nakon što je prošloe sedmice u prepunoj Skenderiji, u tri rasprodane dvorane, predstavu "Audicija" pogledalo više od 12.000 ljudi, ovu kultnu predstavu imat će priliku vidjeti i publika u Zagrebu.



Naime, zbog velikog interesa, osim zakazanog 28. oktobra, predstava će biti izvedena i dan nakon u nedjelju, 29. oktobra u Lisinskom.



Ovu predstavu ni nakon trideset i tri godine nije niti jedna predstava uspjela nadmašiti, iako je nastala kao dio nastavnog procesa na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, danas je zabilježena kao najuspješniji teatarsko-studentski projekt svih vremena.



Glumci su spremni više nego ikad, a svoje oduševljenje nije mogao sakriti ni glumac Senad Bašić.



"Publika je bila navijački raspoložena i osjetila se pozitivna vibracija prema nama, a ja se nadam da smo i mi njima sa scene isto tako poslali našu pozitivnu vibraciju", rekao je Bašić.



Za odličan početak turneje ove kultne predstave zaslužna je savršeno uigrana glumačka ekipa koja je čak tri večeri rasprodala karte u Sarajevu, a novi datum zakazan u Zagrebu, također je pokazatelj koliko je publika jedva čekala da se glumačka postava ponovno okupi i zaigra na daskama koje život znače.



Admir Glamočak, Senad Bašić, Emir Hadžihafizbegović, Saša Petrović, Mladen Nelević, Jasmin Geljo i Željko Ninčić oživjet će Simonidu Puhalo, Majka Kjajevića, Mimu Šiš, Rokija, Čakija, Bogoljuba Šaulića, Mustafu Sudžuku, Davora Stevanovića i profesora te će s istim žarom razveseliti publiku kao nekada i pripremiti im show koji publika već dugo vremena čeka.



"Po reakcijama publike mislim da su svi zadovoljni. Ja sam zaista sretan što smo ako ništa dali publici malo oduška od svakodnevnih problema. Mislim da je bilo dobro", komentirao je Geljo.



Sigurni smo da će se i publika u Zagrebu u dvije večeri nasmijati na fore iz "Audicije", ali i nekim novim koje će biti prilagođene društveno-političkoj situaciji u kojoj se nalazimo. U Sarajevu je veliko oduševljenje izazvalo i samo pojavljivanje glumaca na sceni, a svaki skeč ispraćen je gromoglasnim pljeskom publike koju su činile i mlađe i starije generacije.



S obzirom na to da je zakazan novi datum u Zagrebu jasno je kako i publika u hrvatskoj s nestrpljenjem očekuje nezaboravan provod i sate smijeha uz nezaboravnu ekipu koja je prije 33 godine oduševila gledatelje od 7 do 77 godina.



Hrvatska će publika biti dio ovog spektakla i to u Zagrebu, 28. i 29. oktobra u Lisinskom, nakon čega ekipa nastavlja turneju u Rijeci 3. novembra, Osijeku 4. novembra, te u Splitu 11. novembra.