U Travniku počeli "Andrićevi dani" povodom 125 godina od rođenja nobelovca

Ivo Andrić

Danima otvorenih vrata Memorijalnog muzeja "Rodna kuća Ive Andrića", u Travniku je u ponedjeljak počela manifestacija "Andrićevi dani" koju, u narednih mjesec dana, organizira nekoliko institucija kulture iz Travnika.

Kustos muzeja "Rodna kuća Ive Andrića" Enes Škrgo kazao je novinarima kako ovaj muzej bilježi veliki broj posjeta, ne samo u vrijeme Dana otvorenih vrata i "Andrićevih dana", nego tijekom cijele godine.



"Postoji kontinuirana zainteresiranost posjetitelja za ovaj muzej, o čemu svjedoči i činjenica da je prije dan-dva on bio bukvalno pod opsadom turista. Tokom cijele godine, dolaze posjetitelji sa svih kontinenata i to je za nas zaista ohrabrujuće", kazao je Škrgo.



Upitan koliko su Travnik, njegovi građani i lokalna vlast, svjesni važnosti Andrićevog književnog naslijeđa, Škrgo je rekao kako, nažalost, nije dovoljno prepoznat simbolički kapital književnog nobelovca i njegovih djela.



"Iako je Andrićeva literatura i dalje aktualna te se njena važnost i povećava s vremenskom distancom, smatram da Travnik nije prepoznao taj simbolički kapital, koji Andrićeva djela, prevedena na 49 jezika, donose gradu. Travnik nije oslonjen na tu veliku književnu tradiciju, odnosno na Andrićevo naslijeđe i činjenicu da je najljepše stranice svoje književnosti posvetio upravo ovom gradu", dodao je Škrgo.



Organizatori su upozorili i da se manifestacija "Andrićevi dani" godinama održava sa nedovoljno sredstava.



"Moramo biti zadovoljni programom 'Andrićevih dana', ukoliko se ima u vidu da se ova manifestacija održava samo zahvaljujući entuzijastima, s minornim sredstvima. Samo mogu čestitati svim organizatorima koji se, u takvim okolnostima, usuđuju upustiti u jednu takvu manifestaciju i iznijeti je na svojim leđima", kazao je jedan od organizatora manifestacije i direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik Anto Bilić.



Manifestacija "Andrićevi dani" trajat će do 9. novembra, a publici će donijeti promocije knjiga, predavanja, koncerte, te izvedbe kazališnih predstava.



"Andrićevi dani" utemeljeni su 1976. godine, a njeni organizatori su Zavičajni muzej Travnik, Gradska biblioteka, Hrvatsko amatersko kazalište Travnik, Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, Centar za kulturu, Katolički školski centar (KŠC) "Petar Barbarić" i HKD "Napredak" Travnik.