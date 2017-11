Novinar i publicista Ruždija Adžović promovisao je danas u Sarajevu svoju petu knjigu "Sebijini snovi", a radi se o zbirci pripovijetki. Na promociji su govorili Fehim Kajović, Kerim Sefer i Safet Sijarić.

U knjizi se govori o životu ljudi, uglavnom Bošnjaka, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, o njihovim sudbinama, navikama, običajima, a radnja mnogih smještena je u Sarajevu, Tuzli i drugim bosanskim čaršijama, ali i u Podgorici, Tuzima, Bijelom Polju i Beranima.



Na promociji je govorio književnik i dugogodišnji novinar Fehim Kajović koji je prisutnima približio knjigu čitajući citate koji opisuju život junakinje. Neke od pripovijetki koje se nalaze u knjizi su "Mejrin grijeh", "Vučko", "Sjene Sergeja Jesenjina" i druge.



Kerim Sefer, autor romana "Prokletstvo mira" rekao je kako knjiga "Sebijini snovi" predstavlja sociološku priliku da se sagledaju svi kulturološki efekti koji su spona između Crne Gore i BiH, jer je radnja u djelu smještena između ove dvije države.



"Ako pogledamo sav taj diverzitet u shvatanjima, racionalnim promišljanjima i rodoljubivim nastojanjima, shvatit ćemo da zapravo niko od nas neće ostati ravnodušan na ovo djelo", rekao je između ostalog Sefer i dodao kako se u knjizi oslikava i autorova duboka povezanost s BiH.



"'Sebijini snovi' su djelo u kojem je svaka pripovijetka entitet za sebe. U knjizi je osjetno prisustvo stilskih figura, od gradacije do poređenja i do svih sintagmi koje su posebne u svakom djelu, a koje ga čine prozračnim i harmoničnim. S obzirom na to da je autor ove knjige i novinar, ne može neopaženo proći i stilska borba kojom nam prenosi sve svoje emocije. Ponekad je teško usmjeriti novinarska čula ka suptilnoj strani književnog stvaralaštva, ali u ovom slučaju je to drugačije", kazao je Sefer.



Konstatovano je da je Ruždija Adžović čovjek koji je pokazao da novinari mogu postati dobri književnici koji će dotaknuti naše srce emocijama koje su prenesene. Njegovi likovi nas uče solidarnosti, ljubavi, pravdi i povjerenju.



"Sebijini snovi je djelo naglašenog porodičnog života, u njemu se oslikava sva realnost koju ćemo danas ili sutra svi osjetiti na svojoj koži. Ova knjiga je vrijedna čitanja kako bismo razumjeli šta nam to nedostaje u životu i da li smo sretni. Ako smo sretni, da li zaista čuvamo one najmanje znake pažnje koje dobivamo od svojih najmilijih i svojih prijatelja, jer to nekad zaista zna ugrijati naša srca", rekao je za kraj Kerim Sefer.



Recenzije za knjigu "Sebijini snovi" napisali su poznati pisac i akademik Abdulah Sidran i crnogorski književnik Novak Kilibarda.



Ovo je peta knjiga Ruždije Adžovića. Njegov roman "Ogrlica iz Šanliurfe" preveden je na turski jezik i uskoro će biti objavljen u Ankari. Adžović već radi na novom romanu, a završava i knjigu o akademiku Muhamedu Filipoviću.