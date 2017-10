Povodom obilježavanja Međunarodno dana slijepih osoba u Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH danas je organizovana promocija knjige "Govor tijela i duše" koja je prva napisana na engleskom jeziku za ovu populaciju. Autor je slijepa osoba Vehbija Peksin, te profesorica Lidija Pehar sa Filozofskog fakulteta UNSA.

Povodom obilježavanja Međunarodno dana slijepih osoba u Biblioteci za slijepa i slabovidna lica BiH danas je organizovana promocija knjige "Govor tijela i duše" koja je prva napisana na engleskom jeziku za ovu populaciju. Autor je slijepa osoba Vehbija Peksin, te profesorica Lidija Pehar sa Filozofskog fakulteta UNSA.

Direktor Biblioteke Sakib Pleh istakao je kako je ovo veliki korak za ovu ustanovu i kategoriju slijepih osoba. Knjiga koju čita profesorica i šefica Odsjeka za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, bit će predstavljena na Četvrtom svjetskom kongresu u Talinu.



"Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH ima 27.170 bibliotečkih jedinica koje koristi 1.258 slijepih osoba širom svijeta. Kažem širom svijeta jer su i slijepe osobe iz BiH bile raseljene širom svijeta. Još uvijek se ne možemo pohvaliti podrškom države jer nije preuzela pitanje osnivača ove biblioteke kao ni ostalih institucija kulture", rekao je Pleh.



Profesorica Pehar koja je prodekanesa za nastavu, kazala je kako je ovo druga knjiga koju je uradila s Vehbijom, te da je ona nastala iz duše i srca.



"Za slabovidne osobe kažu da su osobe s funkcionalnim smetnjama. ako pogledate Vehbiju i njegove uspjehe, mogu tvrditi da je on postigao daleko više od mnogih koji vide. On je temperamentan i otvoren, ali kada treba donijeti odluku stane i razmisli, nikada brzopleto i prebrzo. Naučio me je kako biti širok, dubok i velik, te saslušati druge. On je mene vodio kroz prepreke koje smo imali u pisanju ovakvih djela", rekla je Pehar.



Kroz knjigu željeli su pokazati kako je potrebno liječiti cijelo tijelo, a ne samo dio kako to čini moderna medicina. Jer bol je simptom koji štiti tijelo i ukazuje da nešto nije uredu, ali niko ne povezuje tu bol s onim što se sabere u duši tokom godina.



"Ova populacija je pokazala kako se od ništa može na praviti više, kako je Rosen metoda stigla u BiH putem volontera zahvaljujući Vehbiji, i pokazali su da s puno ljubavi i entuzijazma rade velike stvari. Vehbija je slijep, ali mnogo više vidi srcem nego ljudi oko njega", kazala je Pehar.



Švedska organizacija Aktiva Synskadade već deceniju radi s ovom populacijom i pomaže Biblioteci na poboljšanju i razvoju digitalne tehnike.



"Radimo na unapređenju tehnike, Brajevog pisma i druge aktivnosti. Želimo pružiti pomoć u prilagođavanju web stranice Biblioteke slijepim osobama, te ih obrazovati za upotrebu interneta", rekao je Kristen iz ove organizacije.