Prije nego se podigne zavjesa na 57. izdanju Internacionalnog teatarskog festivala MESS, u subotu, 30. septembra, u 11 sati predstavom Čarobni frulaš, koja je adaptacija poznate bajke braće Grimm počet će mali MESS.

U okviru ovogodišnjeg programa za najmlađu publiku su predstave, radionice, čitanje bajki, koncert i projekcija animiniranog filma. U odnosu na prethodne godine ovogodišnje predstave imaju akcent na lutkarstvu, kao zapostavljenoj teatarskoj tehnici. Posebno je važno što će najmlađa publika i u Zenici, Konjicu i Visokom imati priliku uživati u preuzbudljivim teatarskim dogodovštinama glavnih likova gostiju iz Italije, Kanade, Hrvatske, Brazila i Bosne i Hercegovine.Mali MESS će biti nastavljen u nedjelju, 1. oktobra u 11 sati u Pozorištu mladih muzičko-scenskom i jezičkom radionicom "Mali nauk o životinjama" u režiji Maje Zećo. Tokom radionice, glumci ("veliki" i "mali") su se poigravali s motivima, sižeima i likovima iz Janoschevih djela, stvorivši jedinstveno i originalno scensko djelo koje "diše" punim plućima: razigrano, rasplesano, raspjevano.U Sarajevo ponovno dolazi i Sergio Serrano iz Brazila s predstavom "Tri prašćića i Dječak zvani Vjetropir", klasičnim dječijim pričama prebačenim u moderni društveni kontekst. Kao stari znanac malog MESS-a, Serrano će svoje predstave igrati na bosanskom jezikuu subotu, 7. oktobra u Pozorištu mladih Sarajevo s početkom u 11 sati.Predstava Bosanskog narodnog pozorišta Zenica "Prodani smijeh" u režiji Darija Kovačovskog bit će odigrana za zeničke mališane 8. oktobra u 11 sati. Ovo je priča o dječaku Timu koji pada u iskušenje da proda svoj osmijeh za jednu bombonu. U susretu sa starim gradskim Satom biva upozoren da je ugovor koji je sklopljen sa Vjetropirom nepovoljan za Tima i da je prevaren i iskorišten. Rađa se želja za povratkom prodatog osmijeha, ali se susreće sa još jednim iskušenjem, a to je vještica Ognjenoga. Ona skuplja dječije osmijehe da bi ih iskoristila za svoje egoistočne ciljeve – dječiji osmjesi su njen eliksir mladosti.Ove godine će mali MESS biti bogatiji za projekciju filma "Ježeva kuća" koju će u ponedjeljak, 2. oktobra, u 11:15 i 12:30 sati u Meeting pointu vidjeti mališani Sarajeva, u utorak, 3. oktobra, u 18 sati u Kulturnom centru Altindag Visoko vidjeti mališani Visokog, a mališani Konjica u subotu, 7. oktobra, u 17 sati u Centru za kulturu - Narodni univerzitet Konjic. Snimljena prema klasičnoj poemi Branka Ćopića, Ježeva kuća je topla i univerzalna priča za mlade i stare koja nas podsjeća da uistinu nema mjesta kao što je dom. Odmah poslije projekcije filma uslijedit će posebna radionica u organizaciji Udruženja Bajka Vuneno pozorištance autorica Željke Lemez i Tatjane Šojić.Također, osvježenje sadržaja programa za najmlađu festivalsku publiku bit će koncert i radionica Mali Mozart na malom MESS-u u 12 sati u Muzičkoj školi Mali Mozart u subotu, 7. oktobra.Tamara Kučinović, jedna je od najvećih stručnjakinja u oblasti lutkarstva u regiji, vodit će trodnevnu radionicu "Od predmeta do živog bića".Radost malog MESS-a će, kroz predstavu "Ružno pače" teatra PocoLoco pod vodstvom Renate Carola Gatike iz Argentine koja živi i stvara u Hrvatskoj, stići i mališanima u Roditeljskoj kući za djecu oboljelu od raka, Zavodu Mjedenica i Domu za nezbrinutu djecu Bjelave.Ulaz na sve programe malog MESS-a je slobodan uz obavezno posjedovanje ulaznice koje možete nabaviti svaki dan od 10 do 19 u festivalskom Box officeu (M.Tita 54/I). Sve informacije o festivalskim sadržajima dostupne na www.mess.ba