Glavni grad Austrije će ove jeseni biti centar za ljubitelje savremene umjetnosti iz cijelog svijeta. Održat će se veliki sajam umjetnosti, brojne izložbe i Duge noći muzeja.

Sajam umjetnosti Viennacontemporary ( www.viennacontemporary.at ) će se održati od 21. do 25. septembra u dvorani Marx Halle.Na sajmu će biti predstavljena savremena umjetnost s težištem na centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (ovog puta fokus je na Mađarskoj). Na sajmu će biti zastupljeno oko 100 galerija iz 26 zemalja, a predviđen je i program s izvođenjima, specijalnim izložbama i razgovorima s umjetnicima. Ove godine prvi put će biti predstavljene visoko kvalitetne skulpture međunarodnih umjetnika.U odabranim bečkim galerijama internacionalni kustosi predstavit će 21 izložbu savremene umjetnosti. To je koncept "curated by vienna" ( www.curatedby.at ) koji se održava od 15. septembra do 14. oktobra.Parallel Vienna ( www.parallelvienna.com ) predstavit će od 19. do 24. septembra divergentne pozicije mlade kao i etablirane savremene umjetnosti.U Dugoj noći muzeja 7. oktobra od 18 sati do jedan sat iza ponoći u skoro 100 bečkih muzeja i ustanova kulture moći će da se uđe sa samo jednom kartom. Na programu će također biti i razgovori sa umjetnicima kao i muzika uživo. Karta za Noć muzeja važit će i kao karta za prevoz busom između lokacija.Vienna Art Week ( www.viennaartweek.at ) se ove godine održava od 13. do 19. novembra pod motom "Transforming Technology". Izložbe, podijumske diskusije, predavanja, razgovori s umjetnicima, specijalna vođenja, instalacije i izvođenja bit će posvećeni utjecaju automatizacije, digitalizacije i tehnološkog razvoja na društvo i umjetnost.Art&Antique ( www.artantique-hofburg.at ) je sajam za umjetnost, antikvitete i dizajn a održava se od 4. do 12. novembra u palati Hofburg. Na sajmu će brojne austrijske i internacionalne galerije predstaviti antikvitete, staklo, namještaj, ručno rađene umjetnine, skulpture kao i modernu i savremenu umjetnost.