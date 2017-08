Osamdesetero djece iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Skoplja okupljene u Regionalnu dječiju filharmoniju priredit će pravu muzičku poslasticu na otvorenju sarajevskog Mikser Housea. Zajedničkim muziciranjem oživjet će najveća imena u historiji muzike, a višesatne probe za nastup u "Kući za sve naše ljude" koja će svoja vrata otvoriti 8. septembra uveliko traju.

Osamdesetero djece iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Skoplja okupljene u Regionalnu dječiju filharmoniju priredit će pravu muzičku poslasticu na otvorenju sarajevskog Mikser Housea. Zajedničkim muziciranjem oživjet će najveća imena u historiji muzike, a višesatne probe za nastup u "Kući za sve naše ljude" koja će svoja vrata otvoriti 8. septembra uveliko traju.

Do velike zajedničke probe u Sarajevu svako vježba u svom gradu. Iako probe traju po pet sati, njihova pažnja i koncentracija ne jenjava. Spojili su ih ogromna ljubav prema muzici i umjetnost s kojom žive od rođenja. Iako su do sada imali nekoliko velikih nastupa poput koncerata u Sava centru, Ljubljani, Zagrebu ili Tašmajdanu, gdje je prošle godine bilo čak 10.000 posjetilaca, dirigent Ljubiša Jovanović koji ih je okupio ističe da je nastup u Sarajevu poseban."Ovaj nastup zaista ima posebnu kulturološku težinu i vjerujte mi da smo presretni jer se to događa. Žao mi je što iz Beograda stiže samo jedan autobus djece, jer je bar njih stotinu željelo doći. Za mene i moje prijatelje Sarajevo je uvijek bilo kultno mjesto i presretan sam jer se na podij na kojem nisam svirao desetak godina vraćam u ulozi koja je još ljepša i plemenitija", rekao je Ljubiša.Mladi virtuozi program će započeti Beethovenovom "Odom radosti", a nakon klasičnog repertoara svirat će prepoznatljive numere filmske muzike ("Pirati s Kariba", "Rat zvijezda", "Šindlerova lista" itd.)."Mislim da će ovaj nastup privući veliku pažnju jer ovdje sviraju najtalentovanija djeca s ovih prostora. Nije to dječije sviranje na koje smo navikli, to je umjetnost najvišeg ranga", poručio je.Kroz razgovor nam Ljubiša objašnjava važnost projekata kakav je Mikser House."Mikser House predstavlja simbol ponovnog okupljanja kulture na cijelom Balkanu i smatram da je to, u kulturnom smislu, nešto najznačanije što se dešava u regionu jer se usitnjena kulturna tržišta vraćaju na mapu kroz sve vidove umjetnosti, što je veoma teško, naporno i što iziskuje ogroman trud", rekao je.Svojom energijom, plemenitošću, talentom i radom djeca iz svih dijelova bivše Jugoslavije još jednom će pokazati da su umjetnost i kultura univerzalni jezik koji ne poznaje granice i ne prihvata podjele."Politika je interes, a umjetnost je ljubav i tu je ta razlika. Umjetnici nemaju vremena da mrze i prate politiku. Ja sam nastupao u više od 40 zemalja svijeta i nikada nisam imao problema, jer muzika premošćuje sve ljudske nevolje i predstavlja najljepši dio čovjekovog duha i života", poručio je Ljubiša.