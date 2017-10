Šekspirov komad "Kralj Lear" bit će premijerno izveden 28. oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, a ovaj kulturni događaj je, kako je istakla direktorica ovog pozorišta Marijela Hašimbegović, posebno važan jer jedna ambasada, u ovom slučaju Ambasada Velike Britanije u BiH, prvi put učestvuje u produkciji Narodnog pozorišta.

Šekspirov komad "Kralj Lear" bit će premijerno izveden 28. oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, a ovaj kulturni događaj je, kako je istakla direktorica ovog pozorišta Marijela Hašimbegović, posebno važan jer jedna ambasada, u ovom slučaju Ambasada Velike Britanije u BiH, prvi put učestvuje u produkciji Narodnog pozorišta.

Naime, u okviru aktivnosti na promociji britanske kulture, a pod sloganom "Culture is GREAT", britanska ambasada se pridružila Narodnom pozorištu Sarajevo i MESS-u u realizaciji Šekspirovog komada "Kralj Lir", u režiji Diega de Brea.



Kako je kazala direktorica Hašimbegović, izborili su se za realizaciju ovog dramskog djela zajedno s britanskom ambasadom, gdje su oni prepoznali svoje interese i potrebe za ulaganje u jednu ovakvu produkciju, što je bitno za Narodno pozorište jer se jedna ambasada predstavlja prvi put na ovakav način.



Izrazila je uvjerenje da će život "ove krasne predstave biti jako dug" te najavila da će Narodno pozorište raditi na tome da sve dramske predstave ubuduće budu prevedene na engleski jezik, kako bi dobili publiku koja je bila onemogućena da prati njihov dramski program.



Između ostalog, podsjetila je da je "Kralj Lir" na sceni Narodnog pozorišta zadnji put predstavljen 1954. godine, dok je zadnje Šekspirovo djelo bilo predstavljeno 2011., a riječ je o "Ričardu III".



Ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson na današnjoj pres-konferenciji izrazio je zadovoljstvo što će jedno od najvećih Šekspirovih djela biti prikazano u Sarajevu, kao i očekivanje da će što više građana doći da pogleda i uživa u "čudu predstave" Šekspira.



Budući da se radi o domaćoj produkciji, ambasador je iskazao posebno zadovoljstvo, što je kako je rekao odličan primjer poveznica koje kultura može da obezbijedi između dvije zemlje.



"Ovo je sjajna priča i zaista smo sretni što smo uključeni u sve ovo. Podržavamo produkciju kroz kampanju 'Culture is GREAT', koja ima za cilj pokazati šta je to najbolje što Velika Britanija i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju ponuditi svijetu", kazao je Ferguson.



Također je izrazio zadovoljstvo povodom partnerstva s Helen O' Grady Academy Sarajevo, za koju je rekao da radi odličan posao, pojasnivši da se radi o dramskim časovima za djecu.



"Lijepo je vidjeti kako dramska akademija i časovi glume ohrabruju djecu i jačaju njihovo samopouzdanje i kreativnost", naglasio je britanski ambasador.



Dodao je da se nada da će uz pomoć Šekspira moći inspirirati ljude da što češće dolaze u pozorište, ali i da učestvuju u radu akademije.



Direktorica i osnivačica Helen O' Grady Academy Sarajevo Arma Tanović Branković objasnila je da ova akademija pripada internacionalnoj korporaciji sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) te da se radi o najstarijoj dramskoj akademiji za djecu. Osnovana je prije 30 godina u Pertu u Australiji, a osnovna baza franšize se nalazi u UK.



"Velika nam je čast i zadovoljstvo biti dijelom ovog projekta, posebno zbog toga što su naši učenici i naša djeca vjerovatno jedini učenici dramske akademije u Sarajevu koji obilježavaju Šekspirovu sedmicu", istakla je.



Kako je rekla, cijeli mjesec bavit će se Šekspirom prilagođenom za uzrast djece iz vrtića te predškolskom, školskom i tinejdžerskom uzrastu.



Također, dodala je da će djeca biti prisutna na premijeri predstave 28. oktobra kada će raditi takozvane "Šekspirove pozdrave".