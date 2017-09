U Sarajevu je danas u prostorijama Gazi Husrev-begovog hanikaha otvorena 5. Internacionalna umjetnička kolonija na temu "Mistični ples Istoka i Zapada" na kojoj će ove godine učestvovati 27 umjetnika iz 10 zemalja.

Jedan od prisutnih umjetnika profesor Orhan Cebrailoglu iz Konje je rekao da je ova kolonija poznata i van Sarajeva te da je sretan što dosta bosanskih slikara dolazi u Tursku i što umjetnici naše zemlje i Turske održavaju dijalog i grade mostove.



Jedan od najpoznatijih istočnih umjetnika i potpredsjednik Udruženja umjetnika Turske profesor Alaybey Karoglu iz Ankare je rekao kako nigdje nije osjetio tako toplu dobrodošlicu kao u Sarajevu.



"Vrlo mi je interesantna tema koja ima duboko značenje, posebnu o ovom vremenu kada umjetnici sa svojim radom trebaju doprinijeti tome da stvari idu nabolje", rekao je Karoglu.



Umjetnica Gabriele Schaffartzik iz Njemačke je rekla kako je sretna što je u Sarajevu koje je jedan od njenih omiljenih gradova jer ima specifičnu multikulturalnu atmosferu što je posebna motivacija za umjetnika.



"Kolonija je uvijek mogućnost za umjetnike iz različitih država da se upoznaju i da iznova potvrde da stvarno pričaju isti jezik. Ovo je dobra, organizovana i lijepa kolonija", rekla je ova umjetnica.



Jedan od organizatora kolonije umjetnik Adis Lukač je rekao kako ova izložba postaje lijepa tradicija zbog značajnih rezultata, kvaliteta umjetničkih djela, ali i zbog dobre namjere, ideje da se ljudi okupe s raznih strana i razmijene iskustva.



"Ovaj simpozij nadvisuje samo likovno okupljanje i to je najbitnija stvar jer radimo nešto što trenutno fali svijetu, a to je međuljudsko povezivanje. Kada se okupe, umjetnici uspostave dijalog za primjer moćnicima koji određuju uglavnom loše stvari", rekao je Lukač.



Kolonija će trajati do 21. septembra, a učesnici će, osim slikanja, imati priliku posjetiti Mostar i Počitelj, a slikat će i u parku prirode "Skakavac".