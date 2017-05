Premijera predstave "Knjiga mojih života", rađene prema knjizi bh. književnika Aleksandra Hemona, izazvala je večeras oduševljenje publike u sarajevskom Kamernom teatru 55.

Premijera predstave "Knjiga mojih života", rađene prema knjizi bh. književnika Aleksandra Hemona, izazvala je večeras oduševljenje publike u sarajevskom Kamernom teatru 55.

Sabrina Begović-Ćorić potpisuje režiju, a Džejna Avdić dramaturgiju predstave koja je večeras premijerno prikazana pred sarajevskom publikom. Nakon dugog aplauza nisu mogle da sakriju uzbuđenje i radost, kao ni autor prema čijoj je, istoimenoj knjizi, predstava urađena.Aleksandar Hemon je u današnjem intervjuu za Klix.ba kazao da mu je laskala ideja Sabrine i Džejne, naročito zbog toga jer su znatno mlađe."Ljudima moje generacije mnoga ta iskustva su poznata i dosta toga se preklapa, a mlađe generacije vjerovatno na to gledaju drugačije. A umjetnost svake vrste je uvijek neka vrsta razgovora i onda su one započele razgovor putem teatra i to je veoma lijepo", kazao je Hemon.Kamerni teatar 55 bio je popunjen do posljednjeg mjesta, a kako je to istakao direktor Emir Hadžihafizbegović, da su imali 1.000 mjesta sigurno bi imali 1.000 posjetilaca.