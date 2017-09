Glumačka ekipa kultne predstave "Audicija" će za manje od mjesec dana stati pred bh. publiku i oživjeti Simonidu Puhalo, Majka Kjajevića, Mimu Šiš, Rokija, Čakija, Bogoljuba Šaulića, Mustafu Sudžuku, Davora Stevanovića. Zajedno sa profesorom pripremaju se za premijeru i početak turneje, a da će publika plakati od smijeha uvjerila se i naša ekipa na jednoj od proba.

