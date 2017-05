U srijedu, 17. maja, Sarajevski ratni teatar (SARTR) obilježit će svoju 25. godišnjicu. Tom priliku održana je konferencija za novinare na kojoj je istaknuta važnost obilježavanja ovog jubileja.

"Prije svega želimo podsjetiti da su umjetnici i teatarski radnici, kao i građani Sarajeva, u trenucima kad im je bilo veoma teško i kad su se mučili s osnovnim egzistencijalnim problemima pružili jak kulturan, artistički i civilizacijski otpor protiv tadašnje agresije i opsade grada Sarajeva. Umjetnost i teatar su uvijek tu, a ako vam to jedino preostaje, onda ste nagrabusili", rekao je direktori SARTR-a Aleš Kurt.Također su željeli obilježiti kontinuiran rad velikog broja umjetnika i velike umjetničke domete koje je ova kuća postigla za 25 godina."Nemoguće je to takstativno nabrojati i napraviti u nekoj formi koja je izvodiva za jednu ovakvu kratku obljetnicu koja traje nekoliko sati. Trudili smo se napr aviti neku vrstu vremenske kapsulem koja će vas podsjetiti na bitne stvari koje su se desile i probuditi emocije", rekao je Kurt.U sklopu obilježavanja 25. godišnjice SARTR-a bit će prikazan i dokumentarni film "Sklonište" kojim su pokušali reaktivirati sjećanja i osjećanja ljudi koji su bili na prvoj predstavi SARTR-a koja je odigrana 6. septembra 1992. godine."Ne pravimo priredbu gdje ćemo zabaviti zvanice, već nešto što namjenski ostaje kao trag iza ovog malog rođendana", rekao je Kurt.Selma Alispahić, glumica i dramska prvakinja SARTR-a, podsjetila je da je SARTR u ratu bio glas protiv agresije, rata i fašizma, a danas je značajan glas protiv gluposti, primitivizma, neobrazovanosti i latentnog fašizma koji još uvijek živimo."U ovom trenutku je 25. godina SARTR-a možda najznačajniji jubilej u ovoj državi. Ja sam najponosnija na otvorenost ovog teatra kojom se ne može pohvaliti nijedan drugi u BiH. Mi u početku nismo imali ansambl i iz nužde smo dovodili kolege iz drugih pozorišta, ali i nakon što smo stvorili lijep i respektabilan ansambl ostali smo otvoreni za nove ideje, mlade ljude, kolege iz drugih pozorišta i to je velika vrijednost", rekla je Alispahić.Program obilježavanja počet će slušanjem praizvedbe radio drame "Hazreti Fatima" autora Safeta Plakala u režiji Miralema Ovčine."Jako je teško suočiti se s jednim kompleksnim komadom, jednom dramom pisanom za teatar. 'Oko čulne spoznaje tek je koliko i dlan ruke, ma šta on zahvatao', rekao je Safet Plakalo, a mi smo bili u toj situaciji jer smo jedan strašno kompleksan i za teatar napisan komad pokušali transformisati u medij radija, odnosno ispričati priču zvukom. Vodili smo se željom da sačuvamo fantastičnu poetsku maštu Safeta Plakala i mogućnost da igramo na poetsku vrijednsot tog teksta", istakao je Ovčina.