Joshua Oppenheimer dolazi na Sarajevo Film Festival

Joshua Oppenheimer (Foto: Daniel Bergeron)

Sarajevo Film Festival s ponosom predstavlja program "Posvećeno", u okviru kojeg će ugostiti Joshuu Oppenheimera, koji će doći u Sarajevo i predstaviti ostvarenja koja su ga svrstala među najznačajnije filmske autore današnjice.

Oppenheimer će se susresti sa festivalskom publikom tokom predavanja i Q&A sesije koji će biti organizovani u okviru programa Posvećeno.



Filmovi Joshue Oppenheimera "The act of kiling" i "The look of silence" će biti prikazani i u okviru programa Suočavanje s prošlošću, a učesnici će imati priliku da nakon projekcija učestvuju u razgovoru sa ovim istaknutim filmskim autorom.



U prethodnim godinama program Posvećeno ugostio je sljedeće filmske autore: 2016. Amat Escalante / 2015. Brillante Mendoza, Atom Egoyan / 2014. Michael Winterbottom / 2013. Cristi Puiu / 2012. Todd Solondz / 2011. Lucrecia Martel / 2010. Bruno Dumont / 2009. Jia Zhang-ke / 2008. Todd Haynes / 2007. Ulrich Seidl / 2006. Abel Ferrara, Béla Tarr / 2005. Alexander Payne / 2004. Dušan Makavejev, Gaspar Noé / 2003. Peter Mullan / 2002. Stephen Frears / 2001. Mike Leigh / 2000. Steve Buscemi.