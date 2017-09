Jesen na Gelenderima ili kako oživiti kultni park u Bihaću

I ove godine u Bihaću, od 22. do 30. septembra, održat će se manifestacija pod nazivom "Jesen na Gelenderima", a koja ima za cilj oživjeti tradicionalno druženje u Gradskom parku u Bihaću, odnosno na nekadašnjem kultnom okupljalištu građana Bihaća – Gelenderima.

I ove godine u Bihaću, od 22. do 30. septembra, održat će se manifestacija pod nazivom "Jesen na Gelenderima", a koja ima za cilj oživjeti tradicionalno druženje u Gradskom parku u Bihaću, odnosno na nekadašnjem kultnom okupljalištu građana Bihaća – Gelenderima.

Gelenderi su nekad bili mjesto okupljanja mladih, sretnih i nesretnih, muzičara, tekstopisaca i umjetnika, a cilj događaja je vratiti građane Bihaća u park i potaknuti ih na druženje.Manifestacija pod organizatorskom palicom Udruženja ABC polagano prelazi u festival koji se tradicionalno ponavlja svake godine početkom jeseni, a ovo je treći put."Osim bogatog kulturno-zabavnog programa, manifestacija je koncipirana tako da u svom programu sadrži edukacije najmlađih igre i igrokaze, te društveno koristan rad. Tako je prilikom prve manifestacije uređen i okrečen vanjski dio galerije "Enver Krupić" te očišćene obale rijeke Une u centru grada, dok je druge godine u bihaćkom šetalištu Aleja naslikan najveći mural veličine 25 metara i renovirano kompletno dječije igralište, a ove godine će organizator, zajedno sa svojim partnerima, gradu Bihaću pokloniti prve 'frendovske klupe'", kazali su za naš portal iz Udruženja ABC.U petak, 22. septembra, posljednjeg kalendarskog dana ljeta i prvog dana festivala, Gelenderi će biti ukrašeni desecima šarolikih kišobrana koji će simbolično ukazati na dolazak jeseni i kišnih dana u Grad na Uni.Narednih dana festivala održat će se live rock, pop, jazz i funk koncerti, svirke, muzičke radionice i slušaonice, stand up nastupi, gelenderski sajam, maskenbal, festival karikature i brojni drugi događaji za sve generacije.Manifestacija koja treba poslužiti kao primjer u smislu podizanja kulturne i ekološke svijesti građana, posebno onih najmlađih, te nastoji povratiti značaj jednog od kultnih bihaćkih okupljališta trajat će do subote 30. septembra kada će Bišćani, uz topli čaj, kuhano vino i krajiške kobasice, plesati valcer do kasno u noć.