Četvrti po redu festival savremene umjetnosti arTz održat će se od 27. do 30. juna 2017. godine u Tuzli.

Pannonica arTZ Open Air

Umjetnički odbor Festivala

Ovogodišnji moto arTz FEST-a je “Budi slobodan“, a festivalski programi će se održavati u pet festivalskih zona i to: Teatar zona, Film & video zona, Visual arts zona, Open air music zona i Edu zona.Četvrti arTz Festival bit će otvoren izložbom najznačajnijih djela Vincenta van Gogha u utorak 27.06.2017. godine sa početkom u 20:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ova značajna izložba se realizuje u partnerstvu sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH.Na otvaranju festivala bit će upriličena i izložba "20 godina EXIT aktivizma" – programska aktivnost koja se radi u saradnji sa EXIT festivalom & EXIT Fondacijom iz Novog Sada, te izložba "Domovina velikih kćeri. Značajne Austrijanke iz okvira dva stoljeća", koja će biti realizovana pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Austrije u BiH.Posjetitelji ovogodišnjeg arTz Festivala će imati priliku uživati u raznovrsnom programu prilagođenom svim uzrastima, od kojih organizatori izdvajaju: balkansku premijeru dokumentarnog filma "Van Gogh - A new way of seeing" reditelja Davida Bickerstaffa i producenta Philla Grabskog (UK), predstavu Kultur Kraas festivala Hamburg "Portrait Explosiv" (DE), režisera Branka Šimića – koja se realizuje u partnerstvu sa Ambasadom Republike Njemačke u BiH, BAFTA filmove, čije se prikazivanje realizuje u partnerstvu sa British Council BiH, glumačke radionice za djecu "Češka bajka" koje su produkt saradnje arTz Festivala i Ambasade Republike Češke u BiH. Publika će imati priliku i da pogleda BH premijeru dokumentarnog filma o Damiru Avdiću Grahi "Pravi čovjek za kapitalizam" slovenskog dua Dušan Moravec & Matjaž Mrak, uživat će na Kundalini & Yoga radionici sa Sandom Mešinović u predivnom ambijentu Panonskih jezera, a posljednji dan festivala je predviđen za veliku umjetničku žurku "Artz Village" koja će se održati sa domaćim i regionalnim umjetnicima na gradskoj pijaci u Tuzli. Artz Produkcija Tuzla upriličit će i premijeru predstave "Tragovi" – predstava prilagođena osobama sa smetnjama u razvoju, kao i dokumentarni film režisera Damira Pirića "Najgori na svijetu" - producent filma je OP “Revolt“ Tuzla, a koproducent “Artz Produkcija“ Tuzla, dok će perzijski ep "Rustem i Suhrab“ na Arheološkom parku (Panonska jezera) izvesti studenti treće godine Akademije dramskih umjetnosti Tuzla. Filmski masterclas za studente dramskih akademija, ali i sve ljubitelje sedme umjetnosti vodit će etablirani stručnjaci iz oblasti filma tokom sva četiri festivalska dana, u okviru Erazmo edu zone. U sklopu iste zone bit će upriličena i radionica o zaštiti autorskih prava u BiH u saradnji sa AMUS-om (Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca), te savremene teatarske radionice koje će voditi stručnjaci iz Njemačke sa Kultur Kraas Festivala (Hamburg, DE).Kompletan program 4. arTz festivala možete pronaći na zvaničnoj web stranici Četvrti arTz Fest bit će završen zabavom elektronske muzike "Pannonica arTz Open Air". Organizator događaja je JKP Pannonica u saradnji sa arTz Festivalom. Događaj će se održati na tuzlanskim slanim jezerima (lokacija "Vrtić") Panonika. Za plesnu zabavu i dobar provod bit će zaduženi DJ-i iz BiH i regiona. Zabava je predviđena za petak, 30.06.2017. godine, sa početkom od 19 sati.Više informacija o lineup i o samom eventu možete pronaći na ovom linku Ovogodišnji umjetnički odbor festivala čine etablirani umjetnici/e i profesori, koji će ujedno i voditi filmski masterclas u festivalskoj edu zoni : dr.sci. Selma Alispahić (SARTR, Sarajevo), mr. Andrija Dimitrijević (Fakultet dramskih umetnosti Beograd), rediteljka Morana Komljenović (Taskovski Film LTD, London, UK), doc. Zlatjan Čučkov (RTV Slovenija & Akademija dramskih umjetnosti Ljubljana), novinarka Sonja Javornik (RTV Slovenija & Institut za medije Ljubljana) i Oggi Tomić, BAFTA nagrađivani filmski autor (Oggi Tomić Pictures, Cambridge, UK).Podsjećamo, festival savremene umjetnosti arTz nedavno je postao član najboljih evropskih festivala i evropske festivalske porodice EFA. Prestižna oznaka EFFE Label (Europe for festivals - festivals for Europe) zvanično je dodijeljena arTz Festivalu na centralnoj manifestaciji upriličenoj 04.05.2017. godine u Wiesbadenu (Njemačka). EFFE label predstavlja oznaku kojom se potvrđuje kvalitet, kreativnost i inovativnost festivala. Sve informacije o ovogodišnjem arTz festivalu dostupne su na web stranici www.artz-fest.com Pokrovitelji festivala: AMUS, Sarajevski Kiseljak, BURN, Tuborg, Telefunken, Glossa – centar za njemački jezik, turistička agencija Golden Tours Tuzla i Mit-Alex.Partneri festivala: AMUS, Grad Tuzla, Turistička zajednica TK, EXIT festival & EXIT Fondacija, Fondacija tuzlanske zajednice, Ambasada Kraljevine Holandije, Ambasada Republike Slovenije, Ambasada Republike Češke, Ambasada Republike Austrije, British Council BiH, Ambasada Republike Njemačke, EUNIC BiH, Međunarodna galerija portreta Tuzla, Dom mladih Tuzla, JU Bosanski kulturni centar Tuzla, Erazmo centar Tuzla, Gradske pijace Tuzla, JKP Pannonica Tuzla, Akademija dramskih umjetnosti Tuzla, Foto kino klub Tuzla, OP Revolt, Organizacija akustikUm, Lux Creative, Urban BeaTZ i restoran Čaršijska česma.