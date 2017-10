Glumac i reditelj Mathieu Amalric na XX1. Jazz Festu Sarajevo

Francuski umjetnik Mathieu Amalric gost je XX1. Jazz Festa Sarajevo na kojem će predstaviti svoj dokumentarni film John Zorn 2010-2017.

Javnosti je najpoznatiji po upečatljivoj ulozi u filmu "Grand Budapest Hotel", ali i iznimno zapaženim ulogama u filmovima o "Jamesu Bondu Quantum of Solace" i "Munich" Stevena Spielberga u kojima je igrao uz Daniela Craiga, kao i glavnoj ulozi u "The Diving Bell and the Butterfly". Ovaj je umjetnik, osim toga, i iznimno uspješan reditelj.Dva Amalricova filma prikazana su i na Kanskom filmskom festivalu. Njegov film "On Tour" premijerno je prikazan 2010. godine kada je Mathieu Amalric proglašen najboljim rediteljem u Kanu. Četiri godine kasnije film "The Blue Room", čiji je reditelj, scenarista i glavni glumac, bio je u takmičarskom programu Kanskog festivala.Amalricov film o Johnu Zornu bit će prikazan u Domu policije 31. oktobra nakon koncerta John Zorn’s Improv Night, a kako sam autor kaže, to nije klasični film jer nema ni producenta ni naslova."Često imam kameru kad se vidim sa Johnom, a on to mrzi. Sve je počelo tako što je TV kuća naručila portret o Johnu Zornu. Počeli smo ga snimati i ubrzo zaboravili šta smo počeli. I jednostavno smo nastavili, bez ikakvog razloga", kaže francuski glumac, scenarist i reditelj.John Zorn 2010-2017 je opisan kao neprekidni dijalog dvojice prijatelja, koji pokazuje genijalni duh američkog kompozitora a sarajevska publika imat će ga priliku pogledati u prisustvu autora.Pojedinačne ulaznice za filmsku projekciju neće biti u prodaji. Ulaznica za koncert John Zorn’s Improv Night – A Benefit For A Stone, omogućava posjetiocima koji će prisustvovati otvaranju, da besplatno pogledaju i Amalricov film, a ulaznice za otvaranje festivala, mogu se kupiti na jazzfest.ba