Istaknuti srbijanski glumac Gordan Kičić boravio je u Sarajevu gdje se druge večeri festivala Osmijeh Sarajeva predstavio publici satiričnom komedijom "Strujosek". Za Klix.ba je govorio o glavnom gradu BiH u koji rado dolazi, tehnologiji koja je preuzela život savremenog čovjeka, ali i o pozorištu i smijehu danas.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"U Sarajevo dođem svake godine, volim Sarajevo i drago mi je što smo za film 'Ustanička ulica' koji je imao premijeru ovdje dobili nagradu. Veoma sam sretan, a osim toga za Sarajevo me vežu kolege, drugari i prijatelji koje sam upoznao ovdje. Kad dođem uvijek bih išao u kafić 'Kod Kože' gdje bih sreo sve svoje drugare, ali Koža je to nažalost zatvorio pa sad drugare nalazim na drugim mjestima", rekao je Kičić uz smijeh.U sklopu Regionalnog festivala pozorišne komedije "Osmijeh Sarajeva" Sarajlije je ulogom Strujoseka nasmijao do suza. Objašnjava da nije teško nasmijati ljude i da mu to pričinjava veliko zadovoljstvo."'Strujosek' je jedna vrlo bizarna predstava. Nije to komedija u pravom smislu te riječi ali veliko je zadovoljstvo nasmijati ljude. U beogradskom Ateljeu 212 već dvadeset godina igram predstavu 'Ljubavno pismo'. To je komedija zabune koja i nakon toliko vremena puni pozorište. Narod u svakakvim vremenima voli doći da se nasmije i ako mene pitate smijeh je zaista zdravlje za dušu", rekao je Kičić.Strujosek je predstava beogradskog Ateljea 212 čiju režiju potpisuje Aleksandrar Švabić, a koja metaforički kritikuje modernu civilizaciju koja je izgubljena u vremenu u kojem se sve dobija pritiskom na taster."Zaista, mi smo potpuno vezani za tehnologije i više nismo analogni. Ali ipak je to jedna svjetska tendencija koja je nezaustavljiva i samo je lično pitanje koliko ćemo mi i kada odmoriti i ostaviti telefon", rekao je Kičić.Iako je u isto vrijeme aktivan na društvenim mrežama gdje javno iznosi svoje stavove o različitim društvenim pitanjima, Kičić ističe da ih koristi da izrazi svoje mišljenje kad ima šta reći te da su postale novi vid komunikacije, što nije nužno loše."Imam tri mreže - Facebook, Twitter i Instagram i koristim ih uglavnom za promociju predstava, filmova i serija koje radim. Dosta me ljudi prati i to je dobra stvar jer na neki način imate direktnu reklamu dešavanja ili projekata koje radite", rekao je.Ističe da je u takvom ubrzanom vremenu selfija i tehnologije pozorište naročito važno te da ga raduje što su beogradska pozorišta prilično puna."S obzirom na količinu ljudi koja živi na ovim prostorima, to je veoma mali procenat. Ali pozorište je jako bitno i važno za narod, njegovanje kulture i jezika svake zemlje. Neophodno je ulagati u kulturu, a prije svega pozorište jer je u današnjem digitalnom svijetu to jedina analogna stvar gdje vi stvarno možete vidjeti glumca koji glumi za vas", rekao je Kičić.Trenutno s Draganom Bjelogrlićem radi na seriji "Senke nad Balkanom" čiju će prvu sezonu publika od jeseni gledati na RTS-u. U pitanju je krimi triler u kojem glumi internacionalna ekipa, čija je radnja smještena na početak prošlog vijeka, kada je Balkan važio za "Kolumbiju Evrope"."To je veliki internacionalni projekt koji okuplja sve zemlje bivše SFRJ plus Ruse. Također spremam film koji ću raditi na zimu, igram u pozorištu, a očekuju se i nastavci nekih domaćih serija koje sam radio", otkrio je.