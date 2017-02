U striparnici Agarthi Comics predstavljen je treći nastavak najdugovječnijeg bh. superjunačkog strip serijala o superjunaku Amneziji, autora Filipa Andronika. Ovog puta superjunak koji ima probleme s pamćenjem nakon neuspjele ljubavi postaje negativac.

"Amneziju stvaram oko deset godina. Treći album je zamišljen kao parodija superjunačkih stripova u jednostavnom, idealizovanom crtaćem pristupu, koji nakon prvog albuma gdje smo se upoznali i drugog gdje je objašnjeno kako je postao superjunak, u trećem postaje negativac nakon što ga odbaci djevojka u koju je zaljubljen. Ona mu kaže da je loš, a on to shvati kao da je loš za cijeli svijet i da je negativac, i tako cijeli album provede bivajući zao. Strip je humorističan tako da nema nekog ozbiljnog nasilja, sve je podređeno smijehu", kazao je Andronik za Klix.ba.



Nagrađivani strip crtač ističe da se stripovi još uvijek čitaju, bez obzira što nema izdavaštva i što publika nije brojna kao nekada. Najveće zadovoljstvo mu je što su mlađe generacija zainteresovane za stripove.



"Broj čitalaca je manji nego prije rata. To su uglavnom kolekcionari koji su zaljubljeni u stripove ili djeca kojoj roditelji kupuju stripove pokušavajući ih 'navući'. Ne postoji dijete u BiH koje se nije srelo sa stripom. Imamo radionice i konkurse za strip radove gdje obavezno ima radova djece predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Ta djeca Mickeyja Mousea i Garfielda kojih ovdje nema kupiti, a nabavljaju ih roditelji", istakao je Andronik.



Andronikov novi strip album će se prodavati na web stranici stripovi.ba, u striparnici Agarthi Comics, kao i u drugim knjižarama u državi.