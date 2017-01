"Bazilion godina" nakon posljednjih avantura, "Amnezija" se vraća u novom strip albumu autora Filipa Andronika.

Najdugovječniji bosanskohercegovački superjunački strip serijal, onaj o zaboravnom superjunaku Amneziji, doživio je i treći nastavak koji će publici biti predstavljen 3. februara u 19 sati u striparnici Agarti Comics u ulici Mula Mustafe Baseskije 63, Sarajevo.Scenarij i crtež ovog serijala potpisuje nagrađivani strip crtač Filip Andronik iz Sarajeva. U proteklih pet godina objavljena su dva dijela ovog serijala, i to "Amnezija, superjunak s problemom sa pamćenjem" te "Amnezija, superjunak s problemom sa pamćenjem: Porijeklo". Serijal je nagrađen na Balkanskoj smotri mladih strip autora a pojedinačne epizode su objavljivane u domovini i inostranstvu.Ovaj album nosi podnaslov "Negativac" jer u njemu Amnezija, ostavljen od superdjevojke, zaboravlja da je ikada bio pozitivan. U novih 54 stranice stripa on sije nered i destrukciju oko sebe čineći stanovnike grada i druge negativce ugroženim. No, iako Amnezija u ovom nastavku prestaje biti pozitivan, njegove avanture ne prestaju biti urnebesno smiješne!U promociji će učestvovati i urednik ovog izdanja, strip teoretičar i predsjednik udruženja Drugi ugao Emir Pašanović, a Filip će svim kupcima rado nacrtati crtež u ili potpisati album.Nakon promocije u petak, strip album će se naći u prodaji na web stranici stripovi.ba , u striparnici Agarthi Comics te svakako i u drugim knjižarama u državi.