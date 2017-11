Bh. umjetnik Ismar Mujezinović: Narcisoidni selfiji zamijenili su kreativnost i eksperimentalne filmove

Povodom obilježavanja 110 godina od rođenja tuzlanskog slikara Ismeta Mujezinovića u galeriji Zvono večeras će biti otvorena izložba njegovih crteža. Tim povodom razgovarali smo s njegovim sinom i istaknutim bh. umjetnikom Ismarom Mujezinovićem koji je naglasio važnost obilježavanja ovakvih jubileja i promoviranja kulture u društvu.

Povodom obilježavanja 110 godina od rođenja tuzlanskog slikara Ismeta Mujezinovića u galeriji Zvono večeras će biti otvorena izložba njegovih crteža. Tim povodom razgovarali smo s njegovim sinom i istaknutim bh. umjetnikom Ismarom Mujezinovićem koji je naglasio važnost obilježavanja ovakvih jubileja i promoviranja kulture u društvu.

Izvedbena skica "pano slike" Ismeta Mujezinovića (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Svi posjetioci galerije Zvono večeras će imati priliku pogledati izvedbenu skicu velikog formata koja je nastala 1949. godine za potrebe "pano slike" sa motivima koji podstiču poljoprivrednu proizvodnju u tadašnjem postratnom jugoslovenskom društvu."Ova je skica 14*75 cm i u to je vrijeme bila propaganda koja je imala za cilj angažiranje poljoprivrede. Prema mom mišljenju aktuelna je i danas jer je i danas potrebno malo propagande, malo radnih akcija, malo kolektivizma koji je izumro s mobitelom. Svi gledaju u mobitele i nemaju pojma ni s kim se druže ni šta rade, a informacije se uzimaju šablonski", rekao je Ismar Mujezinović."Pano slika" bila je duga 14,5 metra, a visoka 2,5 metra i ovo je jedini trag o njenom postojanju jer je vremenom uništena.Osim toga, večeras će biti prikazani i kratki filmovi koje je Ismar Mujezinović pravio tokom svog srednješkolskog obrazovanja."Te smo filmove snimali na velikom odmoru. Za petnaest minuta, dok ne dođe profesor, mi snimimo film. Tada je kamera bila kao danas imati auto. Drugačije je to bilo prije. Danas svako ko ima mobitel može snimiti film koji može ići na veliki ekran, a opet danas nema eksperimentalnog filma. Prije su umjetnici snimali amaterske filmove i na taj način se arifmisali, a danas kada imaš mogućnost nema interesa da se to radi. Samo selfie i narcisoidnost", rekao je.Pitamo ga o važnosti kulture sjećanja, a Ismar podsjeća da kulture nema bez privrede i neke materijalne baze ali, ono što je još bitnije, bez kulture nema ni nas."Čovjek se identificira sa kulturom. Naši književnici idu u Srbiju i Hrvatsku jer se tamo imaju s kim identificirati. Uvijek kažem, bitnije je ako si u boljem društvu relativno bitan nego ako si veoma bitan u lošem društvu. To je osnovni problem. Mi moramo ići na to da razvijamo svoje, da imamo međunarodne izložbe i afirmiramo se vani, a ne da drugi dođu i biraju ono što njima treba. Mi moramo proturati ono što mislimo da valja. To je razlika između provincije i centra jer centar promovira, a provincija prihvata", rekao je Mujezinović.Publika će uskoro u većem prostoru imati priliku vidjeti cjelovečernji dokumentarni film o životu Ismeta Mujezinovića, u režiji Ismara Mujezinovića.