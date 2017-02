Zvijezde počele stizati na crveni tepih 89. dodjele Oscara

Počela je 89. dodjela Oscara u Los Angelesu koju ove godine vodi komičar Jimmy Kimmel.

Počela je 89. dodjela Oscara u Los Angelesu koju ove godine vodi komičar Jimmy Kimmel.

Dev Patel has brought his mum to the #Oscars pic.twitter.com/rcoCcLsRqj — BBC News Ents Team (@BBCNewsEnts) February 27, 2017

Večerašnja ceremonija dodjele Oscara obećava velike muzičke izvedbe. U Kodak Theatreu nastupit će nominirani za Najbolju originalnu pjesmu Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda i Sting, kao i John Legend koji će, tokom ceremonije, izvesti singlove iz mjuzikla "La, la land". Njegova supruga Chrissy Teigen je na pitanje da li se mnogo pripremao za ovaj veliki trenutak rekla kako je John Legend već dvije sedmice veoma nervozan.U sklopu nove inicijative Unije američkih građanskih sloboda (ACLU) nominirani i ostale zvijezde nose plave vrpce s imenom organizacije.Stigao je i Andrew Garfield, nominiran za najboljeg glumca u filmu "Hacksaw Ridge" Mela Gibsona.Tu je i Matt Damon, producent filma "Manchester By The Sea", koji je rekao kako je to najbolja uloga koju je pročitao ali ju je odlučio dati Casey Afflecku koji je nominiran za najboljeg glumca."Ponosan sam... I mnogo ga volim. On je jedna od najbojih osoba koje poznajem. Oduševljen sam njegovim radom", rekao je Damon.Casey Affleck se na crvenom tepihu pojavio u svom prepoznatljivom stilu - bez osmijeha."Najbolje je igrati takve likove. Scenarij je divno napisan", prokomentirao je Affleck film "Manchaster by the Sea".Halle Berry je progovorila o činjenici da je ove godine nonimirano mnogo Afroamerikanaca."Nadam se da će neko stajati uz mene ove godine", rekla je Berry.Dev Patel, koji je nominiran za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Lion", na crveni tepih stigao je s majkom Anitom.Mjuzikl "La La Land" je s 14 nominacija za najprestižniju nagradu u svijetu filma ubjedljivo prvi. Ryan Gosling, nominiran za najboljeg glavnog glumca za ulogu u ovom gilmu, rekao je da mu je to bilo lijepo iznenađenje."Volimo film, ali nismo znali da će biti toliko prihvaćen. Znam svirati samo ono što sam naučio u filmu pa je to iritantno, komšije mi se vjerovatno zbog toga sele", kazao je Ryan Gosling.Emma Stone, kojoj je ovo prva nominacija za Oscara, stigla je na crveni tepih u haljini modnog brenda Givenchy.Posljednji su stigli Octavia Spencer i Denzel Washington.