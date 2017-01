U trećem eksplozivnom poglavlju blockbuster franšize koja je redifinisala žanr špijunskog trilera vidjet ćemo ekstremnog atletu koji je postao vladin operativac, Xandera Cagea (Vin Diesel), kako se vraća iz samonametnutog progonstva i sukobljava sa smrtonosnim alfa ratnikom Xiangom i njegovim timom u trci da povrati zlokobno i naizgled nezaustavljivo oružje poznato kao Pandorina kutija.

U trećem eksplozivnom poglavlju blockbuster franšize koja je redifinisala žanr špijunskog trilera vidjet ćemo ekstremnog atletu koji je postao vladin operativac, Xandera Cagea (Vin Diesel), kako se vraća iz samonametnutog progonstva i sukobljava sa smrtonosnim alfa ratnikom Xiangom i njegovim timom u trci da povrati zlokobno i naizgled nezaustavljivo oružje poznato kao Pandorina kutija.

Xander će regrutovati novu ekipu vještih saradnika i bit će upleten u smrtonosnu zavjeru koja ukazuje na dosluh na najvišem nivou svjetskih vlasti. Nabijen dobro poznatom ironijom i opasnim stavom, "XXX – Povratak Xandera Cagea" podići će standarde u ekstremnoj akciji sa najnevjerovatnijim akcionim scenama kakve dosad nisu viđene u filmu.D. J. Caruso režira nastavak jedne od najuspješnijih špijunsko-akcionih holivudskih franšiza. Franšiza je privukla neke od najtalentovanijih zvijezda iz cijelog svijeta, uključujući Vin Diesela, Donnie Yena, Krisa Wua, Deepiku Padukone, Ninu Dobrev, Ruby Rose, Rory McCanna, Tonya Jaa, Tonia Collette i Samuel L. Jacksona, kao i brojne talente iz svijeta sporta i muzike, uključujući UFC šampiona Michael Bispinga, muzičara Nicky Jama i fudbalsku megazvijezdu Neymara Jr i bivšu zvijezdu američkog fudbala, Tonya Gonzaleza."’Povratak Xandera Cagea" je projekat koji su ljudi željno iščekivali", kaže predsjednik studija Revolution, Vince Totino.Na društvenim mrežama su svi tražili nastavak priče o Xanderu Cageu. Za Diesela je to bilo kao povratak kući."Postoji potreba da se ponovo posjeti ovakav arhetip heroja. Xander je, na neki način, antiheroj, neko ko nevoljno postaje heroj. Oduvijek sam osjećao da ću se, prije ili kasnije, ponovo vratiti ovom liku i ispraviti nepravde iz prošlosti", kaže on.Xander je osoba koju društvo može da otpiše kao nebitnu zbog tipa muzike koju sluša, a mi smo im poručili da svako može biti heroj i patriota ako nešto djeluje nepošteno, kao što smo vidjeli u prvom filmu, poručio je Diesel.Ispostavilo se da je XXX franšiza još relevantnija danas zbog svega što se dešava u svijetu. Ovaj film govori o vrlo ozbiljnoj temi – zavjeri unutar vlade i uništenju svijeta – ali na zabavan način."Režiser Caruso je bio fantastičan kapetan broda. On ima nevjerovatno oko za detalje i odličan smisao za priču i ton", kaže scenograf Billington.Porodičnom odnosu na snimanju doprinio je i Vin, kao što kažu njegove kolege."Vin je toliko otvoren, darežljiv, duhovit, profesionalan i vrijedan da je zbog toga snimanje bilo savršeno", kaže Rose, koja je sad bliska prijateljica s Vinom."To znači da su svi bili fantastično raspoloženi i osjećali smo da smijemo da rizikujemo jer nam on čuva leđa. A osjećali smo se i voljeno i zaštićeno. Zato nam to i nije djelovalo kao posao", nastavlja ona.Strogo povjerljiv razgovor između MI6, direktora CIA, čelnika ruskih i kineskih špijunskih agencija započinje radnju filma. Super oružje po imenu Pandorina kutija izazvalo je pad satelita i niko ne zna ko stoji iza toga. Svi oni žele da je se dočepaju. Komandant Jane Marke, koju igra Toni Collette vodi ovaj razgovor."Jane Marke je žena koja je veliki patriota, veoma odana, vrijedna i veliki manipulator. Nismo baš sigurni gdje ona radi, ali je vrlo moćna i povezana s predsjednikom", kaže Collette.A onda se pojavljuje Xiang, kojeg igra Donnie Yen."On je gotovo pandan Xanderu. Obojica su vješti tragači i pobunjenici. Tokom filma otkrivamo te sličnosti koje stvaraju zabavnog i uzbudljivog lika", kaže Vin o navodnom neprijatelju njegovog lika.Xiangovu ekipu čini i Serena, koju igra indijska superzvijezda, Deepika Padukone."Serena, po mom mišljenju, predstavlja žene u današnjem svijetu. Ona je inteligentna, umije da se zauzme za sebe i osećajna je", kaže Deepika Padukone.