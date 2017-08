Prvi tjedan emitiranja serije Nazar na OBN-u pokazao je kako se gledateljima svidjela zabranjena ljubav učitelja i seoske ljepotice. Mjerači gledanosti od 20:55h pokazuju kako je poslije Elif, to trenutačno druga najgledanija serija u BiH.

Prvi tjedan emitiranja serije Nazar na OBN-u pokazao je kako se gledateljima svidjela zabranjena ljubav učitelja i seoske ljepotice. Mjerači gledanosti od 20:55h pokazuju kako je poslije Elif, to trenutačno druga najgledanija serija u BiH.

Nakon dolaska učitelja Alija u selo Kinali Kar nastaju problemi. Ljubav između njega i buntovne Nazar čini se kako nitko ne podržava. Ipak, zrno nade se budi u liku gazde Halila koji se iznenada oporavlja od moždanog udara. No, neprijatelji ne miruju i ruka smrti se nadvija nad malo selo. To je ono što će u narednim epizodama zabavljati mnogobrojne gledatelje koji su zavoljeli ovu toplu priču. Tome sigurno doprinosi i glavni lik kojega tumači turski showman Emrah. On je jedna od najvećih turskih zvijezda s 25 milijuna prodanih albuma širom Turske i po tome je jedan od najkomercijalnijih pjevača u ovoj zemlji. U posljednje vrijeme sve uspješnije glumi u sapunicama, a trenutačno je u Turskoj glavni akter jedne od najgledanijih serija.



Njegov fenomen svima je zanimljiv jer on je slavu stekao bez ijednog skandala i sasvim je odmjeren i skroman. Postao je popularan 1984. godine nakon uloge u filmu "Zavallılar", kada su ga prozvali Mali Emrah. Nakod 10 godina karijere izbacio je nadimal "mali" i stekao veliku popularnost. Ralativno se kasno oženio i to za Sibel Kirer s kojom ima sina Tayfuna. Zbog hladnog karaktera i dobrih poslovnih poteza, stekao je zavidnu imovinu.



Seriju "Nazar" možete gledati u večernjem terminu nakon Elif samo u programu TV OBN.