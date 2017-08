Serija "The Defenders" okuplja superheroje iz prethodne četiri serije kako bi spasili New York

Nova Netflixova serija "The Defenders", u kojoj se pojavljuju superheroji Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil i Iron Fist, će od 18. augusta biti dostupna na streaming servisu.

Četiri superheroja su se udružila kako bi pokušali spasiti New York od kriminalne organizacije The Hand koja se pojavila u dvije sezone "Daredevila".



Serija "The Defenders" uključuje glumce iz sve četiri serije iz kojih su glavni akteri izvučeni, uključujući Jessicu Henwick (Colleen Wing) i Elodie Young i Scott Glenn (Elektra i Stick iz "Daredevila").



Rosario Dawson će se pojaviti u ulozi Claire Temple, dok će se Sigourney Weaver u seriji pojaviti kao Alexandra, čelnica organizacije The Hand.