Objavljen je finalni trailer za dugoočekivani film "Justice League" koji će donijeti uzbudljivu naučno-fantastičnu priču u kojoj superjunaci Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman i Cyborg spašavaju svijet.

Objavljen je finalni trailer za dugoočekivani film "Justice League" koji će donijeti uzbudljivu naučno-fantastičnu priču u kojoj superjunaci Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman i Cyborg spašavaju svijet.

"Justice League" je produkt saradnje DC Comicsa i Warnera Brosa koji su prvi put na filmskom platnu uspjeli okupiti ove superjunake. Oni se već od ranije u istom timu pojavljuju u raznim video igrama.



Prvi dio filma režirao je Zack Snyder koji već ima dugu saradnju s DC Comicsom. On je publici poznat po filmskim ostvarenjima kao što su "Dawn of the Dead","300", "Watchman", "Man of Steel"... Publika također uskoro očekuje i njegov film "Batman v Superman: Dawn of Justice".



Glumačku ekipu u "Justice League" čine Ben Affleck kao Batman, Gal Gadot je Wonder Woman, Ezra Miller je The Flash, Jason Mamoa kao Aquaman, Ray Fisher kao Cyborg i Henry Cavill kao Superman. Pored njih u filmu će se pojaviti i J. K. Simmons, Willem Dafoe i Amber Heard.



"Justice League" donosi priču o Batmanovoj misiji okupljanja najjačih superjunaka na svijetu kako bi zajedno odbranili Zemlju od velike nesreće koja joj prijeti. Film u kina širom svijeta stiže 17. novembra.