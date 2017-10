Zvijezda megapopularne serije "Game of Thrones" Maisie Williams pojavit će se kao novi mutant u naučno-fantastičnoj akciji "X-Men: New Mutants" koju s nestrpljenjem očekuju brojni filmoljupci širom svijeta.

Zvijezda megapopularne serije "Game of Thrones" Maisie Williams pojavit će se kao novi mutant u naučno-fantastičnoj akciji "X-Men: New Mutants" koju s nestrpljenjem očekuju brojni filmoljupci širom svijeta.

Objavljen je i prvi trailer za novi "X-Men" koji nagovještava puno više horor dijelova nego dosadašnji filmovi o fiktivnoj grupi superheroja.



Radnja "X-Men: New Mutants" će se zasnivati na sukobima između glavnih likova. Film donosi priču o pet mladih mutanata koji se, otkrivajući svoje sposobnosti, bore spasiti dok ih drže zatvorenim u tajnom objektu protiv njihove volje.



Maisie Williams u filmu glumi Wolfsbane, a pored nje pojavit će se još i Anya Taylor-Joy kao Magik, Henry Zaga kao Sunspot, Charlie Heaton kao Cannonball, Blu Hunt kao Moonstar i Alice Braga kao Cecilia Reyes.



Akcija "X-Men: New Mutants" će se u kinima početi prikazivati 13. aprila 2018. godine.



Podsjećamo, još jedna zvijezda "Game of Thrones", Sophie Turner, pojavit će se u nadolazećoj avanturi "X-Men: Dark Phoenix" koja stiže u kina 2. novembra 2018. godine.