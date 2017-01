Ryan Gosling će glumiti Neila Armstronga u filmu "First Man"

Nakon više od godinu dana nagađanja, potvrđeno je da će Ryan Gosling glumiti Neila Armstronga, prvog čovjeka na Mjesecu, u filmu "First Man". Film će prema scenariju Josha Singer režirati Damien Chazelle.

Film se temelji na Armstrongovoj biografiji "First Man: A Life of Neil A. Armstrong" koju je 2005. godine objavio NASA-in historičar James Hansen. Fokus će biti na periodu od 1961. do 1969. godine, s naglaskom na prvu misiju na Mjesecu.



Warner Bros i Clint Eastwood su kupili filmska prava na knjigu dvije godine prije nego što je objavljena, a Eastwood je trebala biti režiser i producent filma. Međutim, projekt je propao. Nakon uspjeha filma "Whiplash" krajem 2014. godine počela su nagađanje da je Chazelle u pregovorima da preuzme prava.



I režiser i Gosling su potvrdili da će snimati film, što će biti njihova druga saradnja nakon mjuzikla "La La Land". To će ujedno biti prvi put da Chazelle režira film za koji nije lično napisao scenarij.