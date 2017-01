Preminuo glumac John Hurt, zvijezda filmova "Alien" i "The Elephant Man"

U 77. godini preminuo je glumac Sir John Hurt, potvrdio je njegov agent. Dobitnik BAFTA-e koji je najpoznatiji po ulogama u blockbusteru "Alien" i "The Elephant Man" radio je uprkos tome što mu je 2015. dijagnosticiran rak gušterače.

Foto: EPA

Zbog zdravlja je 2015. odustao od uloge u filmu "The Entertainer", a njegova posljednja uloga bila je u filmu "Jackie", biografskom filmu o Jackie Kennedy, gdje je glumio sveštenika Richarda McSorleyja.



Reditelj Mel Brooks opisao je Sir Johna kao filmsku besmrtnost.



"Niko ne bi na tako nezaboravan način mogao igrati u filmu "The Elephant Man". Odnio je taj film u besmrtnost, jako će nam nedostajati", napisao je Brooks na Twitteru.



Stepehen Fry je napisao da je Sir John bio sjajan na pozornici, malom i velikom ekranu. Zvijezda filma "Lord od the Rings" Elijah Wood napisao je Twitteru:"Bila je čast gledati vas kako radite, gospodine".



Glumac Alfred Molina je kazao da je Sir John bio talentovan glumac, jedan od najboljih svih vremena.