Kralj Kambodže Norodom Sihamoni otvorit će 18. februara svjetsku premijeru novog filma Angeline Jolie "First They Killed My Father" koji se temelji na memoarima djevojčice koja je preživjela režim Crvenih Kmera.

Kralj Kambodže Norodom Sihamoni otvorit će 18. februara svjetsku premijeru novog filma Angeline Jolie "First They Killed My Father" koji se temelji na memoarima djevojčice koja je preživjela režim Crvenih Kmera.

Premijera filma "First They Killed My Father" bit će održana u najvećem kompleksu hramova u Kambodži Angkor Wat, a premijeri će prisustvovati i kraljica majka Nordom Monineath Sihanouk.



Film je zasnovan na memoarima Loung Ung koja je bila djevojčica u periodu od 1975. do 1979. godine u kojem je za vrijeme vladavine Crvenih Kmera stradalo dva miliona stanovnika Kambodže. U svojim memoarima Loung Ung prisjeća se užasa koji je preživjela kada su joj ubijeni roditelji i dvije sestre te opisuje kako se spasila pobjegavši sa starijim bratom na Tajland.



Jolie je film režirala na kmerskom jeziku tokom 2016. godine u Kambodži.



Simpatije prema ovoj zemlji u kojoj je usvojila najstarijeg sina Maddoxa Jolie gaji još od 2001. godine kada je dobrovoljno radila za UN. Godinu dana kasnije otvorila je fondaciju koja nosi njegovo ime, a koja pomaže socijalnom razvoju djece u ruralnim dijelovima Kambodže.