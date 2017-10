Na videoservisu YouTube je objavljen isječak premijere osme sezone popularne serije "Walking Dead".

Serija se na male ekrane vraća ovog vikenda, a na YouTubeu fanovi mogu pogledati prve tri minute epizode pod nazivom "Mercy", kojom počinje osma sezona.



U videu se Rick obraća svojim saveznicima te govori da će lično ubiti Negana.



"Kada sam ga upoznao, Jesus mi je rekao da će moj svijet postati mnogo veći. Pronašli smo taj svijet. Pronašli smo jedni druge. Taj veći svijet je naš. Došli smo do njega zajedno, svi mi. To je istina, imamo pravo na njega. Svaka osoba koja želi živjeti u miru i pravednosti, koja želi pronaći zajedničko tlo, također ima pravo na to. Ali oni koji iskorištavaju, koji ubijaju kako bi izgradili svijet i učinili ga samo svojim, mi ćemo završiti s njima. Ne slavimo zbog toga, ali se i ne sramimo. Postoji samo jedam čovjek koji mora umrijeti, ja ću ga lično ubiti. Hoću. Pucajmo iz startnog pištolja, rat je ovdje", izjavio je Rick.



Prva epizoda osme sezone će u SAD-u biti prikazana 22. oktobra, a u Velikoj Britaniji 23. oktobra.