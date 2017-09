Glavni likovi megapopularne serije "Game of Thrones" nisu mogli ni sanjati kako će steći svjetsku slavu zahvaljujući ekraniziranoj priči Georgea Martina koju su režirali David Benioff i D.B. Weiss. Međutim, kako su veliki profesionalci zaslužili svu slavu, dokazuju i snimci njihovih audicija za seriju.

Glavni likovi megapopularne serije "Game of Thrones" nisu mogli ni sanjati kako će steći svjetsku slavu zahvaljujući ekraniziranoj priči Georgea Martina koju su režirali David Benioff i D.B. Weiss. Međutim, kako su veliki profesionalci zaslužili svu slavu, dokazuju i snimci njihovih audicija za seriju.

Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, John Bradley, Gwendoline Christie i Nathalie Emmanuel samo su neka od glumačkih imena koja nisu bila poznata svjetskoj javnosti, a danas iza sebe imaju vojsku fanova.



Zbog velike popularnosti serije koja donosi uzbudljivu i nesvakidašnju priču o borbi za prijestolje, svakodnevno pored trailera i scena iza kamere, fanovi se raduju novim informacijama o glumcima i nepredvidivom ishodu serije. Tako su na Youtubeu procurili brojni video snimci s audicija za najgledaniju seriju u historiji HBO-a.



Podsjećanja radi, "Game of Thrones" je već nakon prikazivanja prve tri sezone s trona skinula dotad najgledaniju HBO seriju "The Sopranos". Najgledanija epizoda Sopranosa 2002. godine imala je 18,2 miliona gledalaca, dok su brojne epizode "Game of Thrones" gledale više od 25 miliona gledalaca.



Sedma sezona serije koja je završena prošle sedmice donijela je HBO-u još veću gledanost, a glumcima neizmjernu slavu. Međutim, nastavak uzbudljive i krvave borbe za tron fanovi mogu očekivati tek 2019. godine. Dotad se mogu zabavljati uz video sadržaje s audicija, intervjua s glumcima, reakcijama iza kamere, detaljima sa snimanja...