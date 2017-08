Pjer Žalica: SFF nas je navikao na najbolje, ali ljudi su skloniji "pljuvanju" nego proaktivnoj podršci

Pjer Žalica (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Uoči 23. Sarajevo Film Festivala bh. reditelj i scenarista Pjer Žalica je u razgovoru za Klix.ba istakao kako činjenica da je SFF najveći festival u regionu i jedan od najvećih i najvažnijih u Evropi dovoljno govori o bitnosti ovog festivala od kojeg on i ove godine, u svim programima, očekuje samo najbolje.

"Festival nas je navikao samo na najbolje, zato i ove godine očekujem najbolje. U takmičarskom programu, na Metalcu, studentskom i omladinskom programu, Cinelinku... Siguran sam da će tako i biti", rekao je.



Dodaje kako činjenica da je SFF najveći festival u regionu i jedan od najvećih i najvažnijih u Evropi sama po sebi govori o njegovoj bitnosti.



"Platforma Cinelink i Talent kampus u praksi pokazuju koliko je naš festival bitan za razvoj regionalne kinematografije, šteta je što tu prednost bh. autori ne koriste više", rekao je Žalica koji će na ovogodišnjem festivalu najviše pratiti regionalnu produkciju i takmičarski program.



Prethodnih godina SFF je ugostio brojna velika filmska imena, a ove godine najavljen je dolazak Olivera Stonea i Johna Cleesea.



"Lijepo je imati za goste važne, uspješne, najbolje... Važno je da takvi ljudi smatraju da treba doći na SFF i u Sarajevo. To nam daje važnost, to je priznanje kojeg nema previše u našim životima. Više smo navikli da smo na dnu svake liste, izuzev liste o siromaštvu i korupciji. To daje još više značaja takvim posjetama. Pitao sam se šta može imati snagu poslije prošlogodišnje posjete Roberta de Nira. Miro i festival su, kao i obično, imali odgovor. John Cleese i Oliver Stone su fantastičan izbor jer ne pariraju De Niru, jer su nešto potpuno različito i važno, svaki na svoj način", rekao je.



Iako će i ove godine na SFF-u biti prikazan mali broj bh. filmova, Žalica naglašava kako je u odnosu na druge segmente života kinematografija ipak još uvijek živa i konkurentna na međunarodnom nivou.



"Imamo tri filma ove godine - 'Muškarci ne plaču', 'Žaba' i 'Posljednja barijera' te animirani film 'Ptice poput nas'. 'Muškarci' su već uspješno započeli svoj život nagradama po festivalima u inozemstvu, 'Žaba', 'Posljednja barijera' i 'Ptice' će, uvjeren sam, to slijediti. Tako da mi, kao ultra siromašna i poprilično retrogradna sredina, imamo očekivano malu, ali u isto vrijeme i izrazito uspješnu produkciju. Nadam se da će publika otići u kina i u redovnoj distribuciji pogledati naše filmove, mada se plašim da su naši ljudi mnogo skloniji 'pljuvanju' i izljevima mržnje i prostakluka po forumima, nego proaktivnoj podršci. A to je i lakše", zaključio je Žalica.