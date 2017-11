Peta kvalifikacijska noć u Zvezdama Granda bit će jedna u nizu neizvjesnih, ali ono što je izvjesno jeste dobra zabava subotom u 20 sati na OBN-u. Deset će kandidata naći svoje mjesto u narednom krugu natjecanja, ali nova pjevačka večer svakako neće proći bez skandala.

Na početku će se polemika povesti oko kriterija, jer Aca Lukas misli kako Viki Miljković nema kriterija i pogrešno raspoređuje svoje glasove. Marija Šerifović ovoga puta ima zamjerku na to što Jelena Karleuša svakog plavokosog frajera naziva "top frajerom" što u drugi plan stavlja pjevanje. Situaciju je jedva dočekao Aca Lukas kako bi Jeleni rekao da ima bar 356 frajera u top 5, aludirajući na to da ni ona nema kriterij, bar kada su muškarci u pitanju. Sve je to izgovorio povišenim tonom. Ni Jelena mu nije kasnije ostala dužna jer je tražila pojašnjenje zašto se svake subote "izderava" na nju i ostatak žirija. Kao svoje opravdanje Lukas je naveo da treba ići u određenu ustanovu i o tome ispričao vic sjedeći obrnuto od standardne pozicije. Svi su gledali u njega razrogačenih očiju dok je ima svojih par minuta inspiracije.



Voditelji programa su simpatični Voja Nedeljković i neodoljiva Sanja Kužet.