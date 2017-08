Oskarovcu Oliveru Stoneu, specijalnom gostu 23. Sarajevo Film Festivala, večeras je uručeno Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti pred širokim auditorijem u Ljetnom kinu Reiffeisen. Hiljade posjetitelja iz BiH i svijeta pozdravili su istaknutog američkog reditelja gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Oskarovcu Oliveru Stoneu, specijalnom gostu 23. Sarajevo Film Festivala, večeras je uručeno Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti pred širokim auditorijem u Ljetnom kinu Reiffeisen. Hiljade posjetitelja iz BiH i svijeta pozdravili su istaknutog američkog reditelja gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Stoneov 232-minutni "Intervju s Putinom" bit će prikazan sutra u kinu Meeting Point u 15 sati u sklopu programa Posvećeno. Također, publika će moći gledati i njegov film "Snowden" u utorak u 15 sati, također u Meeting Pointu, a nakon projekcije Stone će održati predavanje.

Prije nego se Stone pojavio u Ljetnom kinu Reiffeisen, na velikom platnu je prikazano nekoliko trailera njegovih filmova. Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, upoznao je prisutne sa njegovim veličanstvenim djelima, a potom se i Stone prošetao kroz publiku do pozornice.Purivatra je uz riječi dobrodošlice i zahvalnosti za njegova filmska ostvarenja, američkom reditelju uručio najveće priznanje sarajevskog festivala, trostruki oskarovac se obratio festivalskoj publici."Čast mi je da primim nagradu 'Počasno srce Sarajeva' jer znam da ovaj grad ima srce. Prvi put sam bio ovdje 2000. godine, a prije toga sam čuo dosta priča o Sarajevu. Povratak u Sarajevo mi znači mnogo, a naročito jer vidim koliko je ovaj grad napredovao. Dužnost svih nas jeste da podsjećamo mlađe generacije na ono što se dešavalo u ratu i kako se rat ne smije ponoviti. Mislim da je bitno govoriti danas o ovim stvarima, pogotovo u situaciji kada se u svijetu govore stvari koje donose dosta zla. Svi moramo ostati svjesni šta takvi govori donose", kazao je Stone na početku svog obraćanja.Kratko je prokomentarisao i svjetsku politiku, kazavši da svi znamo ko je trenutno predsjednik SAD, te kako se on ponaša i šta radi. Potom je pozvao sve da pogledaju njegov razgovor s Putinom, za kojeg je kazao da ima veliki utjecaj u svijetu.Podsjećamo, Stone se također večeras prije pojavljivanja na popularnom "Metalcu" prošetao crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta Sarajevo.Trostrukog dobitnika Oscara te drugih mnogobrojnih priznanja za njegova djela publika 23. SFF-a ispratila je na nogama i pod velikim utiscima, kako zbog njegovog govora, tako i prilike da se na istom mjestu nađu sa rediteljem čiji kultni filmovi su ostvarili značajan kulturni utjecaj u svijetu.Podsjećamo, Stone je režirao desetine dugometražnih filmova kultnih naslova koji su obilježili protekle decenije. Za filmove "Midnight Express", "Born of the Fourth of July" te kultnu ratnu dramu "Platoon", Stone je osvojio nagrade Oscar Američke filmske akademije. Snimio je filmove o dva američka predsjednika, Richardu Nixonu i George W. Bushu. Također je autor i više dokumentaraca o Fidelu Castru, društvenim promjenama u Južnoj Americi, izraelsko-palestinskim odnosima, stanju sporta u Americi, životu Gordona Gekka po odsluženju zatvorske kazne...Među njegovim filmovima koji su osvojili pažnju međunarodne publike ističu se i oštra filmska kritika američkog angažmana u Centralnoj Americi "Salvador", kritički prikaz američkog korporativnog kapitalizma "Wall Street", istinita priča o dvije od samo 20 osoba koje su preživjele teroristički napad u New Yorku 11. septembra 2001. "World Trade Center" te poetski omaž šezdesetim godinama prošlog vijeka i ekstatičnoj muzici Jima Morrisona "The Doors" (1991.).Između ostalog je i autor filmova "Samo igra" (1999.), neobičnog zapisa o stanju sporta u Americi, epske historijske drame "Aleksandar Veliki" (2004.) i "Aleksandar Veliki - The Ultimate Cut" (2014.) te "Wall Street: Novac nikada ne spava" (2010.), realističnog drugog filma o finansijskom slomu 2008. i životu Gordona Gekka po odsluženju zatvorske kazne.Stone je u skorije vrijeme snimio monumentalnu, dvanaestosatnu TV seriju "Neispričana istorija Sjedinjenih Američkih Država" (Showtime, 2012.) o uvriježenoj, trijumfalističkoj interpretaciji američke historije i četverodijelnom razgovoru s ruskim predsjednikom "Intervju s Putinom" (Showtime, 2017.).Po odlasku Stonea, u Ljetnom kinu Raiffaisen je počelo prikazivanje filma "Pravo vrijeme" američke braće reditelja, Josha i Bennyja Safdiea. Purivatra je ranije govorio kako je ovo najuzbudljivija drama koja će biti prikazana na ovogodišnjem SFF-u.