Devetog februara počinje 67. Internacionalni filmski festival u Berlinu koji publici ponuditi bogat i raznolik filmski program, a najbolje će birati sedmočlani žiri.

Direktor festivala Dieter Kosslick je kazao da će se festival baviti historijom Evrope, kapitalizmom u koji ljudi više ne vjeruju i aktuelnim političkim pitanjima, ali tvrdi da će gledaoci moći uživati i u brojnim opuštajućim trenucima.



"Uprkos ljutnji u svijetu, program je pomirljiv u smislu da umjetnici na vizualan način opisuju apokalipsu u kojoj smo se našli, ali ne bez humora, i ne opisuju apokalipsu kao nešto iz čega nema izlaza. Program Berlinalea je također odgovor na glupe, jednostavne priče koje čujemo i koje nas ostave bez daha", kazao je Kosslick.



Cilj je da izbor filmova pokaže da različitost može pobijediti monotoniju, a neki od njih se bave progonom homoseksualaca i diskriminacijom rasnih manjina, dodao je.



Festival će otvoriti "Django", biografski film o legendi jazza Djangu Reinghardtu. Oscarovac Volker Schlöndorff će predstaviti adaptaciju priče Maxa Frischa "Return to Montauk", Thomas Arslan će predstaviti svoj film "Bright Nights", a u utrci je i Anders Veiel sa svojim dokumentarcem "Beuys". Među takmičarima su i istaknuti filmaši kao što su Aki Kaurismäki iz Finske, Danny Boyle iz Velike Britanije i Agnieszka Holland iz Poljske, a velika očekivanja ima i austrijski glumac Josef Hader koji će predstaviti svoj rediteljski prvijenac "Wild Mouse". Iz SAD-a se takmiče James Mangodl i Oren Moverman, a u utrci su i filmovi iz Azije, Latinske Amerike i nekoliko evropskih zemalja.



Bogat je program i 47. Foruma, dijela festivala koji se fokusira na političko kino, a sadrži eksperimentalne i nekonvencionalne forme. Ove godine Forum ima 43 filma, a mnogi od njih su iz Latinske i Sjeverne Amerike. Klasični dragulji iz Maroka i Južne Koreje obećavaju uvid u manje poznate filmske kulture, a s nestrpljenjem se očekuje i film "ORG" 91-godišnjeg argentinskog reditelja Fernanda Birrija.



U sekciji Panorama, koja ima moderno art-house kino, nalazi se 51 film iz cijelog svijeta, a jedan od njih je i film "When the Day Had No Name"/"Kada dan nije imao ime", rediteljice Teone Mitevske, za koji su scenarij pisale bosanskohercegovačka scenaristica Elma Tataragić i makedonska rediteljica Teona Mitevska. U programu Generation bit će prikazan kratki animirani film "Ježeva kućica" nastao u koprodukciji Hrvatske i Kanade, a čiju režiju potpisuje Eva Cvijanović, Sarajka sa adresom u Kanadi. Film je snimljen prema istoimenoj priči Branka Ćopića.



Pod temom "Future Imperfect. Science. Fiction. Film" nalaze se ostvarenja koja istražuju i prošlost i budućnost. Ljubitelji historije moći će uživati u programu Classics koji, između ostalih, donosi filmove kao što su "Avanti Popolo" izraelskog reditelja Rafija Bukaeeja. Riječ je o tragikomediji koja se bavi besmislenošću rata.



Cijeli program uključuje projekciju oko 400 filmova, a očekuje se da će 67. izdanju festivala, koji će trajati od 9. do 19. februara, prisustvovati zvijezde kao što su Richard Gere, Laura Linney, Robert Pattinson, Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Sienna Miller, Geoffrey Rush i Ethan Hawke.



Na ovogodišnjem festivalu u Berlinu bit će prisutne i delegacije Sarajevo Film Festivala, Udruženja filmskih radnika BiH, te brojnih bosanskohercegovačkih producentskih kuća.