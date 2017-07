Kompletan program 23. Sarajevo Film Festivala objavljen je danas. Tim povodom u kaffeu Meeting Point upriličen je prijem za predstavnike medija.

Listu filmova možete pronaći na ovom linku U 18 programa bit će prikazano 235 filmova, od čega 111 dugometražnih i 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova.U produkciji ili koprodukciji učestvuju 54 zemlje, a SFF će biti domaćin 43 svjetske i 23 međunarodne premijere.Direktor i osnivač SFF-a Miro Purivatra na današnjem predstavljanju programa festivala u kinu Meeting Point naglasio je kako će na 23. SFF-u biti prikazani filmovi za "sve duše i sve generacije"."Publika će zaista moći odabrati šta želi gledati, od drame, akcije ili komedije. Festival i pravimo da bi publika gledala filmove i to je naša poruka. Imamo sjajne priče sa odličnim režiserima i glumcima koji će donijeti uzbudljive i duhovite momente. Posebno sam zadovoljan što imamo jak bosanskohercegovački program koji festivalu daje posebnu sliku i potpuni uvid u bh. film. Nadam se da će publika uživati u projekcijama", naglasio je Purivatra.23. SFF bit će svečano otvoren 11. augusta i trajati narednih osam dana.Festival otvara film "Druga strana nade" finskog režisera Akija Kaurismäkija projekcijama u Narodnom pozorištu Sarajevo i Ljetnom kinu Raiffeisen.Počasno Srce Sarajeva primit će istaknuti američki režiser, oskarovac Oliver Stone, a Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti bit će uručeno legendarnom komičaru Johnu Cleeseu.Prodaja ulaznica vršit će se na četiri box office lokacije: Glavni Box Office (Bosanski kulturni centar) - Branilaca Sarajeva 24, Kino Meeting Point - Hamdije Kreševljakovića 13, Multipleks Cinema City - Trg djece Sarajeva i Art kino Kriterion / House of Shorts -Obala Kulina bana 2.Od 4. do 10. augusta glavni box office radit će od 10 do 19 sati, a od 11. do 18. augusta glavni box office moći ćete posjetiti svaki dan od 9 do 22 sata, a Kino Meeting Point od 11 do 23 sata.Ulaznice će se kretati od 3 KM u MMC - Kino Ilidža i Kinu Novi Grad do 20 KM koliko će biti ulaznica za ceremoniju dodjele nagrada u Narodnom pozorištu.Više informacija o box officeu pronađite ovdje