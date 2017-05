Deset godina nakon filmske verzije mjuzikla "Mamma Mia", režiseri najavljuju nastavak, a Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan i Colin Firth pristali su reprizirati svoje uloge, piše BBC.

"Mamma Mia: Here We Go Again" režirat će britanski filmadžija Ol Parker koji potpisuje i scenario, a članovi grupe "Abba" Benny Andersson i Björn Ulvaeus bit će izvršni producenti.Kada se film "Mamma Mia" 2008. godine pojavio u kinima nije dobio najsjajnije kritike, ali to nij utjecalo na zaradu (prema procjenama zaradio je 600 miliona dolara širom svijetu što je skoro 12 puta više od budžeta filma).Premijera filma "Mamma Mia: Here We Go Again" planirana je 20. jula 2018. godine.