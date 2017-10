Loša infrastruktura i zakonska regulativa koče atraktivnost BiH stranim filmskim produkcijama

Foto: Ilustracija

Na filmskoj karti svijeta Hrvatska je proteklih godina postala atraktivna lokacija privlačna stranim produkcijama, a samim tim primjer uspjeha i brend u regiji. Iako bi i Bosna i Hercegovina, na nivou svojih prirodnih i ljudskih resursa, mogla krenuti tim putem zbog odnosa politike spram kulture i nepostojanja adekvatne zakonske regulative, to je još uvijek nemoguća misija.

