Američki glumac Kevin Spacey bit će u potpunosti izbrisan iz već snimljenog holivudskog filma "All the Money in the World" nakon što ga je nekoliko osoba optužilo za seksualno zlostavljanje i predatorsko ponašanje.

Spacey će biti uklonjen iz filma u kojem glumi naftnog tajkuna Jeana Paula Gettyja, a scene će biti ponovo snimljene. Njegovu ulogu će preuzeti glumac Christopher Plummer. Uprkos značajnim promjenama, film će ipak biti premijerno prikazan 22. decembra, kako je i ranije planirano.



Optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Spaceyja se odnose na period od osamdesetih godina pa do prošle godine.



Pomenuti film donosi priču o kidnapovanju Gettyjevog unuka 1973. godine. Film je režirao Ridley Scoot.



Specey je snimao dvije sedmice, a postoje i mnoge scene u kojima je on bio jedini glumac. U traileru koji je objavljen u septembru, američki glumac se već pojavio.



U novom snimanju određenih scena morat će učestvovaci i glumci Mark Wahlberg i Michelle Williams. Film je ranije povučen s godišnjeg festivala Američkog filmskog instituta.



Spaceyjeva karijera je krenula nizbrdo otkako je u javnost dospjela prva optužba 30. oktobra, kada ga je optužio glumac Anthony Rapp. Zbog toga je Spacey dobio otkaz na američkoj mreži Netflix, gdje je prekinuta produkcija njegove drame "House of Cards". Njegov agent i publicist ga je napustio, a saopćeno je i da neće dobiti specijalnu Emmy nagradu.



Nakon Rappa, za slične stvari je Spaceyja optužilo još nekoliko osoba.