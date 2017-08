Okupljenima na Festivalskoj terasi danas se u sklopu programa "Kafa sa..." obratio meksički reditelj Michel Franco, čiji je film "Avrilina kćerka" (Las Hijas de Abril) prikazan sinoć na "Metalcu" u sklopu Open Air programa.

Okupljenima na Festivalskoj terasi danas se u sklopu programa "Kafa sa..." obratio meksički reditelj Michel Franco, čiji je film "Avrilina kćerka" (Las Hijas de Abril) prikazan sinoć na "Metalcu" u sklopu Open Air programa.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

"Pokušao sam napraviti posebnu priču i dugo sam radio na scenariju, ali i na karakterima. Htio sam da likovi u filmu budu puni kontrasta i da, naprimjer, Avril ne bude samo najgora majka na svijetu", rekao je Franco dodajući kako voli provokativne filmove i ekstremne priče.Film "Avrilina kćerka" (Las Hijas de Abril) donosi priču o sedamnaestogodišnjoj Valeriji koja je zatrudnjela sa svojim maloljetnim momkom, ali o tome nije obavijestila svoju majku Avril. Kada njena sestra Clara u tajnosti nazove Avril, njihova majka dolazi puna brige, podrške i nježnosti. Ali kratko nakon rođenja bebe postaje jasno zašto je Valerija željela držati Avril što dalje od sebe.Franco je ispričao kako je napravio ovaj film jer je svjestan da se mnogo mladih ljudi i njihovih roditelja kojima je teško prihvatiti da vrijeme prolazi nalazi u istoj situaciji."Mnogo je drame u životu, općenito", rekao je.Franco je, između ostalog, objasnio kako je bilo teško na setu, jer su u određenim situacijama morali čekati i deset sati da bi beba počela plakati."U sceni u kojoj beba ima temperaturu trebalo nam je da beba plače i na to smo čekali deset sati. Bilo je komplikovano i zbog toga jer je trebalo da Valerija emotivno plače, a to je njena prva uloga u filmu. Svi su bili tihi nekoliko sati, a za sve to vrijeme morali su biti spremni i fokusirani kako bi, u trenucima kada beba zaplače, mogli odmah reagovati i snimati. Sve se na setu vrtilo oko bebe, a najteže je bilo glumcima", rekao je."Scena s dojenjem također je bila veoma komplikovana jer kako učiniti da beba počne sisati ako nema mlijeka. Srećom, beba je imala deset dana i nekako je to lakše prihvatila. Imali smo sreće", rekao je.Zbog toga je, kaže, bilo i dosta improvizacija scena.